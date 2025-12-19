Obavijesti

Mali, imaš kartu? Koala ušla u autobus i postala viralni hit

Vozač u Brisbaneu zaustavio je autobus kad je ugledao koalu na stupu rasvjete. Kako bi je spasio od prometa, smjestio ju je među putnike

Bila je to sasvim obična vožnja gradskim autobusom u Brisbaneu, sve dok se unutra nije pojavio neobičan putnik. Koala po imenu Peri u subotu je završila u autobusu Brisbane CityGlidera nakon što ju je vozač spasio s prometnog otoka, javlja ABC News.

Prema objavi udruge Koala Rescue Brisbane South, vozač je primijetio koalu kako se penje po metalnom stupu rasvjete u ulici Wiles u četvrti Camp Hill. Životinja je bila tik uz cestu, a postojala je ozbiljna opasnost da sklizne i završi pod kotačima automobila.

Vozač je brzo reagirao. Kako bi spriječio da koala padne, pokušao ju je zadržati na stupu, a zatim joj je laganom jaknom prekrio glavu i prebacio je u autobus, na sigurno. Nakon toga je kontaktirao spasilačku službu za koale.

Udruga Koala Rescue Brisbane South ubrzo je preuzela životinju i odvela je na pregled u bolnicu za divlje životinje RSPCA. Budući da nije bilo jasno je li koala ozlijeđena, veterinari su je temeljito pregledali.

- Manje od 24 sata kasnije Peri je proglašen zdravim i spremnim za puštanje - objavili su iz udruge.

Koala je u ponedjeljak puštena u rezervat Seven Hills Bushland, gdje se sada ponovno uživa u lišću eukaliptusa. Peri ima i oznaku za uho s brojem 1919.

Spasilačka služba iskoristila je ovu nesvakidašnju situaciju kako bi upozorila građane da ne diraju divlje koale.
- Ne preporučujemo rukovanje koalama osim ako niste obučeni. Imaju vrlo opasne kandže, mogu ugristi, a hvatanje oko rebara može uzrokovati ozbiljne ozljede - poručili su.

Dodali su da je, ako se pronađe ozlijeđena koala, najbolje zadržati je na sigurnom i tamnom mjestu bez dodirivanja dok ne stigne pomoć.
- Obično preporučujemo košaru za rublje prekrivenu ručnikom, ali ako treba i autobus može poslužiti - našalili su se u objavi.

Prema podacima Svjetskog fonda za prirodu (WWF), koale žive u eukaliptusovim šumama istočne Australije i mogu pojesti do 500 grama lišća dnevno. Zbog siromašne prehrane većinu dana provode spavajući, i do 20 sati dnevno.

Koale su 2022. godine u istočnoj Australiji proglašene ugroženom vrstom. Prijete im krčenje šuma, urbanizacija, promet, napadi pasa i širenje bolesti poput klamidije. Australska zaklada za koale upozorava da je čak 80 posto njihova staništa nestalo te da je u Australiji možda ostalo manje od 60 tisuća koala.

Iz udruge Koala Rescue Brisbane South posebno su zahvalili vozaču autobusa.
- Veliko hvala vozaču koji je stao i pomogao. Zahvaljujući njemu, Peri je danas siguran - poručili su.

