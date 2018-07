Mislila da je to još jedan radni vikend, ali Martino je kleknuo...

Da se romantične prosidbe ne događaju samo u hollywoodskim filmovima dokaz je prosidba zaljubljenog Puljanina u "Titovom parku" . Naime, mladi pulski ugostitelj Martino Kovačić zaprosio je svoju djevojku, zagrebačku gastro blogericu Lanu Ožbolt na neočekivan način.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Njih dvoje su u sklopu festivala hrane, "Food in motion street", imali kućicu sa svojim gastro specijalitetima. Lana do zadnjeg trenutka nije znala sto joj je Martino spremio, od malog filma te do video veze s roditeljima koji su mladencima uputili čestitke.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL

Njezino zbunjeno i u isto vrijeme sretno lice oduševilo je njenog voljenog, a i sve posjetitelje festivala. Presretna buduća mladenka rekla je 'da', a Martino ju nije mogao prestati grliti.