Misterij u Černobilu: Uočili su plave pse na mjestu nuklearne katastrofe! Ovo su pretpostavke

U černobilskoj Zoni isključenja, mjestu jedne od najvećih nuklearnih katastrofa u povijesti, volonteri koji brinu o napuštenim psima naišli su na dosad neviđen fenomen - nekoliko pasa s plavim krznom. Prema pisanju Daily Maila, ovo je prvi put da je takva pojava zabilježena u zoni katastrofe.

Organizacija "Dogs of Chernobyl" objavila je videozapis na kojem se vidi čopor pasa, od kojih jedan ima potpuno plavu dlaku. "Prošlog tjedna nisu bili plavi. Ne znamo uzrok i pokušavamo ih uhvatiti kako bismo otkrili što se događa", stoji u opisu videa. Iako je boja alarmantna, tim napominje da se psi čine "vrlo aktivni i zdravi".

Organizacija "Dogs of Chernobyl", koja djeluje u sklopu neprofitne udruge Clean Futures Fund, brine se za otprilike 700 pasa koji žive unutar Zone isključenja od 2017. godine, osiguravajući im hranu i medicinsku skrb. Ovi psi potomci su kućnih ljubimaca koje su vlasnici morali ostaviti za sobom tijekom evakuacije nakon katastrofe 1986. godine.

Dok tim ne zna što je točno uzrokovalo plavu boju, korisnici društvenih mreža ponudili su nekoliko teorija. "Plava nijansa krzna vjerojatno je rezultat vanjske kontaminacije kemikalijama, što bi se moglo isprati", komentirao je jedan korisnik TikToka. Drugi su izrazili iznenađenje što su psi i dalje plodni unatoč dugotrajnoj izloženosti kontaminiranom okolišu.

Glavna je pretpostavka volontera da su se psi uvaljali u neku vrstu kemijskog praha ili tekućine, no točan uzrok ostaje nepoznat dok ih ne uspiju pregledati.

Ovaj neobičan događaj ponovno je skrenuo pozornost na jedinstvenu populaciju pasa u Černobilu, koja je već godinama predmet znanstvenog interesa. Katastrofa 26. travnja 1986. dovela je do najvećeg ispuštanja radioaktivnog materijala u okoliš u povijesti čovječanstva, a područje je postalo poznato kao Černobilska zona isključenja (CEZ).

Odsutnost ljudi omogućila je divljim životinjama da se vrate i napreduju, unatoč razinama radijacije koje su i do šest puta veće od dopuštenih za ljude.

Znanstvenici već dugo proučavaju kako su se životinje prilagodile ovim ekstremnim uvjetima. Studija objavljena u ožujku 2023. godine u časopisu "Canine Medicine and Genetics" otkrila je da su černobilski psi razvili jedinstvene genetske mutacije. Znanstvenici, predvođeni Normanom J. Kleimanom sa Sveučilišta Columbia, prikupili su uzorke krvi 116 pasa i otkrili da su se genetski razlikovali od drugih populacija pasa.

Njihova analiza pokazala je gotovo 400 jedinstvenih genomskih lokacija, što sugerira da su se ove životinje prilagodile kako bi preživjele dugotrajnu izloženost toksičnom okolišu. Te genetske promjene, prenošene s generacije na generaciju, omogućile su im da napreduju u uvjetima koji bi za druge bili smrtonosni.

Prilagodba ili Slučajnost?

Dok je genetska otpornost černobilskih pasa fascinantna znanstvena činjenica, pojava plave dlake najvjerojatnije je rezultat vanjskog, a ne genetskog faktora. Ipak, ovaj događaj služi kao podsjetnik na nevjerojatnu otpornost prirode i na stalne misterije koje Černobil i danas skriva. Dok volonteri pokušavaju otkriti uzrok plave boje, ovi psi nastavljaju svoju borbu za opstanak u jednom od najnegostoljubivijih okruženja na planetu.