Na ovom prekrasnom otoku u Walesu sad možete boraviti besplatno! Ima jedan uvjet

Ako vas zanima besplatan bijeg na udaljeni velški otok, imate sreće. Jedini uvjet je da morate brojati koloniju tupika, simpatičnih morskih ptica koje ondje obitavaju, piše Daily Mail.

Otok Skomer, smješten uz obalu Pembrokeshirea, otok je morskih ptica površine 2,93 četvorna kilometra i dom za više od 40.000 tupika, što ga čini jednom od najvažnijih kolonija ovih ptica u Britaniji. Otokom upravlja Zaklada za divlje životinje južnog i zapadnog Walesa (WTSWW), koja traži volontere da provedu nekoliko mjeseci tijekom proljeća, ljeta i jeseni brojeći ptice u sklopu napora za očuvanje otoka.

Odabranim kandidatima osigurat će besplatan smještaj, putne troškove do otoka i natrag te stipendiju u rasponu od 235 do 470 eura. Međutim, važno je napomenuti da sama uloga nije plaćena. Rob Knott, službenik za posjetitelje na otoku, rekao je da su ugroženi tupici "apsolutno ikonične ptice", ali njihovo brojanje je "prilično zahtjevan posao".

Knott je objasnio da proces brojanja uključuje podjelu otoka na sektore, nakon čega se svaka lokacija posjećuje otprilike dva sata prije zalaska sunca, kada je veći broj tupika na kopnu.

​- Izvadimo svoje brojače i brojimo sve one na kopnu, zatim na moru, kao i one u zraku - pojasnio je Knott.

Tupici se smatraju ugroženima od izumiranja, prema globalnom Crvenom popisu Međunarodne unije za očuvanje prirode. Knott je takvu situaciju opisao kao "pogrešnu iz toliko mnogo razloga".

Foto: canva ilustracija

​- Činimo sve što možemo kako bismo pokušali poboljšati te brojke - rekao je.

Ipak, iako se globalna populacija ptica naglo smanjuje, otok Skomer je prošle godine zabilježio rekordan broj tupika, njih čak 43.626. WTSWW je rast populacije povezao s odsutnošću predatora poput lisica i štakora na otoku te "obiljem hrane u širem području, što znači da ima dovoljno ribe za ptiće".

WTSWW svake godine provodi brojanje morskih ptica na otoku, prateći koliko se ptica vraća u proljeće radi razmnožavanja. Ove godine otvorene su tri dugoročne volonterske pozicije, kao i jedna uloga volontera za praćenje morskih ptica. Volonteri će raditi otprilike tri mjeseca, u razdoblju od kraja ožujka do kraja rujna, dok će osoba zadužena za praćenje morskih ptica biti na otoku od 23. svibnja do 23. lipnja.

Foto: canva ilustracija

Ovisno o dobu godine, dužnosti volontera uključuju i brojanje vrsta morskih ptica s broda te provjeru produktivnosti ptića ili praćenje sivih tuljana. Volonteri će također pomagati u svakodnevnom funkcioniranju otoka i dočekivanju njegovih 25.000 posjetitelja godišnje. U oglasu za posao navedene su i specifične odgovornosti: "U proljeće je fokus na našim gnijezdećim morskim pticama, što će značiti brojanje tupika i pomoć pri brojanju vrsta morskih ptica s broda. Ljeti se fokus prebacuje na produktivnost ptića, dok je u jesen težište našeg rada na praćenju sivih tuljana i nekih drugih vrsta, uključujući skomerske voluharice, gmazove, kitove i moljce."

Foto: canva ilustracija