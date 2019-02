Misteriozna podrhtavanja i neki čudni zvukovi blizu Karlovca...

Što se to točno sinoć kasno dogodilo na karlovačkom području nitko ne zna objasniti. Došlo je do zagonetnog podrhtavanja, tajanstvenih zvukova, a građani Karlovca to su opisali kao nešto između grmljavine, potresa i eksplozije. Osjetilo se na potezu Lemić Brdo – Turanj – Mala Švarča – Logorište – Mrzlo Polje – Duga Resa – Belajske Poljice – Barilović – Siča.

Nijedna institucija nije izvijestila ništa o mogućem događaju, a Centar 112 nije mogao objasniti što je to moglo uznemiriti građane, piše kaportal.

Teorije nastanka čudnovatih zvukova iznijeli su građani na društvenim mrežama i nijedan se ne može sa sigurnošću isključiti kao stvarni razlog misterije.

Neki smatraju da to nije zapravo ništa čudno jer su slični fenomeni zabilježeni uglavnom u gradovima koji se ubrzano razvijaju, pa od velikih radova dolazi do poremećaja u slojevima zemljine kore, dok određeni broj ljudi to povezuje sa padom meteora ili dolaskom vanzemaljaca.

Evo što su sve napisali:

Marjana Brcko

“Belajske Poljice, snažna eksplozija i podrhtavanje toliko jako da mi se stolica na kojoj sam sjedila tresla,kao i noge na podu.Čudna pojava i osjećaj.”

Zlatko Šoštarić

“Osjetio sam negdje oko ponoći na Maloj Švarči kao jak udarac ti jest vrlo kratko podrhtavanje!”

Ankica Tomasic

“Ja nisam tako jako osjetila, brzo je prošlo, kao neki jači vjetar, dok sam se sabrala, mislila sam da haluciniram, i ništa više, zaspala i sad ste me podsjetili, onda što je to bilo?????”

Vladimir Mikašinović

“Ja sam 5 minuta prije ponoći bio u dvorištu i čuo sam da su se vrata od garaže jako zatresla, kao da je bila neka eksplozija ili udarni val, ali nije se čula eksplozija, a sekundu nakon toga još par sitnih zvukova, odmah sam pomislio na potres ali nisam ništa osjetio da se zatreslo…”

Damir Višnić-Japanac

“Točno tako u to vrijeme negdje oko pomoći stresao se krov na zgradi i palo je nekoliko crjepova”

Mirjana Car Stojković

“I u Gornjem Mrzlom Polju se čuo zvuk poput eksplozije točno u 23:54.”

Natalija Petrunić

“Činilo se kao da se eksplozija siri, sve mi je u kući zadrhtalo, streslo se. Jedino sam ja osjetila doma, pa sam mislila da sam zabrijala 🤣🤣 sad vidim da nas ima još”

Đurđica Šebalj

“Natalija Petrunić i ja sam osjetila,baš neugodan osjećaj ,a mislila isto da sam zabrijala.”

Nikolina Jakovčić

“23.50 negdje i u Novigradu,kao da je nešto exsplodiralo i sve se zatreslo”

Vlatka Arsulic

“Bilo je to u 23:50 treslo se i to jako,na ormarima lupala vrata,cijela kuća podrhtavala a nakon toga poduži mukli zvuk eksplozije…”

Snežana Bililičić

“I na Turnju se je osjetilo i to dosta jako probudilo me koliko je treslo se”

Kristina Kika Šabić

“23:57 snažni zvuk ko grmljavina i osjećaj podrhtavanja kako se približava kući, protutnjalo kroz kuću i gotovo… Ne znam kako opisat ali se točno osjećalo pomicanje tla 🙁

Sve se po kući treslo i pomicalo

Srećom nije dugo trajalo”