Mladenka sama šivala 11 haljina za djeveruše i svoju vjenčanicu: 'U mjesec dana? Pa ti si luda!'

Gledajući unatrag, bila je to luda odluka, ali ni trenutka ne žalim zbog nje, otkrila je za magazin People. Dok je za većinu mladenki planiranje vjenčanja dovoljno stresno, jedna je otišla korak dalje i dizajnirala i vlastoručno sašila haljine za svojih 11 djeveruša, kao i svoju vjenčanicu.

Britansko-filipinska modna dizajnerica Cabrini Roy-Velarde cijeli je proces dokumentirala na društvenim mrežama, a kada je 23. srpnja napokon stigao njezin veliki dan na jugu Francuske, obožavatelji koji su je pratili nisu ostali razočarani. Iako je cijelo slavlje bilo ispunjeno pomno biranim detaljima, upravo su njezine kreacije bile u centru pažnje.

S 11 djeveruša i bez ikakvog rezervnog plana, pritisak na Roy-Velarde bio je ogroman. Imala je samo četiri tjedna da, kako kaže, izradi savršene haljine boje šampanjca za svoje najbliže prijateljice i članice obitelji.

"Većina mladenki ne spava zbog popisa gostiju ili dekoracija. Ja sam izgubila mnogo sna jer sam četiri tjedna prije vjenčanja ručno šivala 11 haljina za djeveruše!" ispričala je.

Za nju izrada tolikog broja haljina u tako kratkom roku nije bila noćna mora, već ostvarenje sna.

"Moj san je bio da svaku haljinu izradim vlastitim rukama jer mi je bilo važno da moje djeveruše ne nose samo haljine, već da iskuse osjećaj kada je nešto dizajnirano i stvoreno posebno za njih", podijelila je. "To je srž onoga čime se bavim kao dizajnerica."

Cabrini je objasnila kako je njezin "jezik ljubavi" činjenje usluga, zbog čega je željela uložiti dodatan trud kako bi se njezine djeveruše osjećale "posebno".

"Svaka haljina bila je mala zahvalnica u obliku tkanine, jer su mi sve one bile ogromna podrška kroz cijeli život", dodala je.

U nizu videa objavljenih na TikTok-u, Roy-Velarde je dijelila proces izrade, pa čak i pokazala kako je svoju šivaću mašinu ponijela sa sobom na destinacijsko vjenčanje kako bi dovršila haljine.

Planirala je da sve haljine budu istog stila, s varijacijama u detaljima od tila kako bi se stvorio "kohezivan izgled". Njezine mlađe sestre imale su detalj ruže na haljinama za "zaigrani" element, dok je glavna djeveruša imala elegantni preklop preko ramena i drapirane rukave.

Djeveruše su svoje haljine prvi put vidjele i isprobale tek na sam dan vjenčanja. Njihove reakcije učinile su sav trud i neprospavane noći vrijednima.

"Skoro sam zaplakala vidjevši svoje djevojke u haljinama koje sam im izradila. Zbog toga su se tjedni napornog rada i neprospavanih noći isplatili", napisala je Roy-Velarde uz video koji je prikupio milijune pregleda. "Valjda imaju puno povjerenja u mene, jer sve što sam imala bile su njihove mjere, a one su se samo pojavile na dan vjenčanja."

"Kada su odjenule haljine, reakcije su bile sve čemu sam se nadala - puno smijeha, suza radosnica i čiste sreće", rekla je mladenka. "Vidjeti svoje najbliže prijateljice kako se osjećaju predivno u nečemu što sam ja stvorila za njih bio je zaista jedan od najljepših darova cijelog vjenčanja."

Dizajniranje vlastite vjenčanice za Cabrini je bilo jednako "izazovno" i "ispunjavajuće".

"Željela sam da djeluje bezvremenski, nešto što mogu zamisliti kako se prenosi s generacije na generaciju", kaže ona, ističući: "Kada su me ljudi pitali tko mi je dizajnirao vjenčanicu, mogla sam ponosno reći 'ja!', što je oduvijek bio moj san."

Vjenčanica je bila izrađena od talijanskog svilenog pamuka i imala je srcoliki izrez. "Toliko sam sebe unijela u tu haljinu, od siluete s korzetom do plisirane svile koja se kretala sa mnom. Hodati prema oltaru u nečemu što sam stvorila vlastitim rukama bio je emotivan trenutak; osjećala sam se kao da nosim dio svoje priče."

Njezin trud tu nije stao. Roy-Velarde je također izradila odjeću za svog supruga i sestru za zabavu dobrodošlice, kao i nekoliko drugih kombinacija za tjedan dana slavlja u južnoj Francuskoj.

"Sve to u samo mjesec dana? Pa ti si luda", pisali su joj neki pratitelji. Većinom su bili oduševljeni.