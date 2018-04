Mladić je šmrkao kokain na grobu narkobosa Escobara?

Objavljen je video koji prikazuje mladog Britanca kako kleči na grobu Pabla Escobara u Kolumbiji i navodno šmrče kokain. Snimka je vrlo kratka i mladić je snimljen s leđa pa se ne vidi što točno radi. Nakon toga pogleda u kameru i kaže:

- Ja sam Gordon Ramsay, čime se referira na dokumentarac poznatog kuhara o kokainu.

Video mladića je bio objavljen na Facebooku, ali stranica jutros nije bila dostupna, piše Daily Mail. Escobara je 1993. ubila policija. Imao je 44 godine.

Escobar je u jednom trenutku kontrolirao čak 80 posto trgovine kokainom koji je išao u SAD.

Bio je jedan od najbogatijih ljudi na svijetu

Pablo Emilio Escobar Gaviria je bio kolumbijski krijumčar droge. Bio je na Forbesovom popisu najbogatijih ljudi na svijetu. Escobar se počeo baviti trgovinom kokainom ranih 1970-ih. Vođa Medellinskog kartela je bio popularan jer je novčano podupirao humanitarne projekte i nogometne klubove. No njegov teror je doveo do ubojstava tisuća ljudi zbog čega je postao omražen. Do sredine 1980-ih Pablo Escobar je imao bogatstvo od 30 milijardi dolara. Navodno su njegovi suradnici dnevno krijumčarili po 15 tona droge i kartel je tjedno zarađivao 420 milijuna dolara. Escobar je od svojih prihoda kupio ekskluzivnu hacijendu, privatan zoološki vrt, zrakoplov, helikoptere, automobile...

Bio je bez milosti i njegova krilatica je bila: "Novac (srebro) ili olovo". Nakon što je dobio garanciju da neće biti izručen SAD-u, Escobar se predao vlastima. Iz zatvora je lako mogao upravljati svojim carstvom. Kad je iz dobro čuvanog zatvora prebačen u "obični", pobjegao je. Prilikom hvatanja on i njegov tjelohranitelj su ubijeni.