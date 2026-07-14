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Može li životinja u Hrvatskoj biti obrtnik? U Koprivnici je dobio i ured: 'Ja sam Božo!'

Piše Bogdan Blotnej,
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Može li životinja u Hrvatskoj biti obrtnik? U Koprivnici je dobio i ured: 'Ja sam Božo!'
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Foto: Facebook
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Mačak Božo, pišu iz Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, karijeru je počeo na terenu. Radio je uz bagere, pa su ga preselili na mirniji uredski posao

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Dobro došao u Komoru i Pouku, mali kolega!

Tu poruku dobrodošlice napisali su u utorak na stranicama Obrtničke komore Koprivničko-križevačke županije, koja je u prostoru kojeg dijele s Obrtničkim učilištem Pouka, 'zaposlila' mačka Božu.

Foto: Facebook

Pojasnili su kako su ga pronašli na jednom gradilištu, gdje se snalazio među bagerima i radnim strojevima. Njegova terenska karijera, navode, nije dugo trajala. S obzirom na to da je još malen, našli su mu sigurnije i ugodnije 'radno mjesto'.

- Nakon početnog terenskog iskustva, uspješno je prešao u uredski sektor, gdje se trenutno usavršava u području nadzora radnog okruženja, održavanja dobre atmosfere i kontrole kvalitete i udobnosti uredskih stolica - kažu iz komore za malenog obrtnika.

Hvale ga kako se pokazao kao vrlo marljiv član kolektiva, a prema fotografijama s njegova prvog radnog dana čini se da već pokazuje afinitete prema rukovodećim pozicijama. 

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