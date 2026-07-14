Turistkinja u Gorskom kotaru izazvala bijes: Naši 'fini' gosti! Digla nogu na stol i neće spustiti

Ljetna sezona ponovno je otvorila staru raspravu o ponašanju dijela turista koji hrvatske gradove i otoke doživljavaju kao kulisu bez pravila. Buka usred noći, neprimjereno odijevanje, ostavljanje otpada, uriniranje po ulicama i nepoštovanje lokalnih običaja sve češće izazivaju bijes mještana, koji poručuju da gostoprimstvo ne znači toleriranje bezobrazluka.

Najnoviji primjer dolazi iz Gorskog kotara. Mještanka se potužila na ponašanje jedne turistkinje. Sve je objavila u Facebook grupi "Gradski kotar Grad".

"Ovo su naši fini gosti. Na moje upozorenje da je to stol na kojem se jede gošća nije htjela spustiti nogu", komentirala je.

Foto: Facebook

Ljudi su se nadovezali u komentarima.

"Pa da bolje vidimo tenisice od 150 eura", "Ali, oni su 'kulturni' Europljani, ili Ameri, a mi smo 'nekulturni' Balkanci. Bi li to isto radili u svojim državama, nekažnjeno...?", "Ne znam je li mi gore vidjeti tako nešto ili kad u kafiću dignu noge na stolicu ili u busu", "Grč je uhvatio", "Jad i tuga"...