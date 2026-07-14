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MJEŠTANI SE BUNE

Turistkinja u Gorskom kotaru izazvala bijes: Naši 'fini' gosti! Digla nogu na stol i neće spustiti

Piše 24sata,
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Turistkinja u Gorskom kotaru izazvala bijes: Naši 'fini' gosti! Digla nogu na stol i neće spustiti
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Foto: Facebook
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'Ne znam je li mi gore vidjeti tako nešto ili kad u kafiću dignu noge na stolicu ili u busu', 'Grč je uhvatio', 'Jad i tuga', neki su od komentara

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Ljetna sezona ponovno je otvorila staru raspravu o ponašanju dijela turista koji hrvatske gradove i otoke doživljavaju kao kulisu bez pravila. Buka usred noći, neprimjereno odijevanje, ostavljanje otpada, uriniranje po ulicama i nepoštovanje lokalnih običaja sve češće izazivaju bijes mještana, koji poručuju da gostoprimstvo ne znači toleriranje bezobrazluka.

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Najnoviji primjer dolazi iz Gorskog kotara. Mještanka se potužila na ponašanje jedne turistkinje. Sve je objavila u Facebook grupi "Gradski kotar Grad". 

"Ovo su naši fini gosti. Na moje upozorenje da je to stol na kojem se jede gošća nije htjela spustiti nogu", komentirala je. 

Foto: Facebook

Ljudi su se nadovezali u komentarima.

"Pa da bolje vidimo tenisice od 150 eura", "Ali, oni su 'kulturni' Europljani, ili Ameri, a mi smo 'nekulturni' Balkanci. Bi li to isto radili u svojim državama, nekažnjeno...?", "Ne znam je li mi gore vidjeti tako nešto ili kad u kafiću dignu noge na stolicu ili u busu", "Grč je uhvatio", "Jad i tuga"... 

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