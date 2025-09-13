Može se dobiti 1300 eura za doniranje kakice. Ovo su uvjeti

Program GoodNature nudi donatorima priliku da pomognu drugima i doslovno unovče svoj izmet. Kako prenosi New York Post, putem programa za doniranje, prikupljaju se uzorci od zdravih pojedinaca koji za to mogu biti plaćeni i do 1.500 dolara (oko 1300 eura) mjesečno. Ti se uzorci zatim koriste za daljnja istraživanja i razvoj terapija za liječenje ozbiljnih bolesti.

Jedan od glavnih ciljeva programa GoodNature, koji djeluje pod okriljem biotehnološke tvrtke Seres Therapeutics, jest korištenje izmeta zdravih donatora za unapređenje terapija protiv infekcija bakterijom Clostridioides difficile.

Bakterija C. difficile, poznatija kao C. diff, može uzrokovati teške probavne smetnje koje dovode do kolitisa, odnosno upale debelog crijeva. Infekcije ovom bakterijom smatraju se iznimno opasnima za pacijente s bolestima jetre, a procjenjuje se da u SAD-u od kroničnih infekcija C. diffom godišnje umre do 30.000 ljudi.

Tko može postati donator? Strogi kriteriji odabira

Tražite pasivan prihod? Nažalost, ne ispunjava svatko uvjete. Kako bi sudjelovali u programu, donatori moraju biti nepušači, imati zdravu tjelesnu težinu, biti stari između 18 i 46 godina te imati redovitu stolicu.

Prijaviti se ne mogu trudnice, osobe s dijabetesom te oni s poviješću gastrointestinalnih bolesti ili zlouporabe opojnih sredstava.

Osim toga, potencijalni sudionici moraju živjeti ili raditi u blizini jednog od donatorskih centara tvrtke. Regularnost je ključna u svakom smislu, jer se od donatora očekuje da svoj "depozit" ostave četiri do šest puta tjedno, i to kroz period od najmanje šest mjeseci.

Proces donacije: Od toaleta do laboratorija

Uzorci se predaju u toaletu unutar jednog od istraživačkih centara. Za razliku od nekih drugih programa, slanje uzoraka poštom nije opcija. Uz doniranje stolice, odabrani kandidati moraju pristati i na vađenje krvi svakih dva do šest tjedana.

Nakon prikupljanja, uzorci prolaze kroz patentirani proces kojim se inaktiviraju patogeni, dok se istovremeno izoliraju i čuvaju bakterijske spore. Daljnjim procesom inaktivacije eliminiraju se preostale bakterije, virusi, paraziti i gljivice.

Konačno, sačuvane i pročišćene bakterijske spore pakiraju se u kapsule koje se koriste kao mikrobiomska terapija ili za druge istraživačke i razvojne svrhe.

Ove takozvane "crapsule" (igra riječi na engleskom za kapsule i izmet) nedavno su pokazale obećavajuće rezultate u liječenju širokog spektra bolesti, od uznapredovalog raka do smrtonosnih bolesti jetre.

Osim za kolitis, terapija se istraživala i za niz drugih poremećaja, uključujući Crohnovu bolest, a čak je isprobana i kao tretman protiv starenja.

Ove godine, neki kanadski pacijenti oboljeli od raka testiraju tabletu koja sadrži zdrave bakterije iz ljudskog izmeta. Slično iskustvo imao je i Tim Story, trener američkog nogometa iz Mississippija, kojem su liječnici s trećim stadijem raka tankog crijeva dali samo nekoliko mjeseci života prije nego što se okrenuo liječenju tabletama fekalnog transplantata.

"Znao sam da sam svojevrsni pokusni kunić, ali jedina druga opcija bila je ostati kod kuće i čekati kraj, a na to nisam bio spreman", izjavio je Story (53) za NBC News. Imao je sreće - njegovi tumori su nestali sve dok nije ušao u remisiju.

Što se tiče donatora programa GoodNature, jedan od njih opisao je iskustvo kao "sjajnu priliku za dodatnu zaradu uz mogućnost doprinosa plemenitom cilju."