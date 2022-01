Rimca je zanimalo zašto toaleti nisu na nacrtu kako je on želio, dok mu arhitekt Dabrović objašnjava da pravilnik to ne dopušta. No Mate nije odustao, poslao je i svoju ideju u nacrtu

Rimac Automobili grade novi Kampus u Kerestincu i naravno to uključuje gomilu posla, a Mate Rimac objavio je u srijedu poslijepodne i prepisku razgovora s arhitektom Markom Dabrovićem, kako bi pokazao koliko je sam uključen u cijeli proces. - Da vas malo nasmijem... Često me ljudi pitaju koliko sam uključen u detalje. Evo jedan bizaran/smješan primjer (sa Marko Dabrovic) i par nelogičnih propisa - napisao je Rimac na Facebooku uz fotografije razgovora. Nakon što mu je Dabrović poslao nacrte, Rimca je zanimalo zašto toaleti nisu na nacrtu kako je on želio. Rimac bi volio kad bi svaki toalet bio individualan, da u jednoj sobi ima WC školjku i umivaonik, napisao je Dabroviću 'kao doma, privatnost, mir...' No, Dabrović je Rimcu pokušao objasniti da po pravilniku, tj. zakonu to ne smiju napraviti, toalet ne smije biti unisex jer pravilnik traži po jedan nužnik i jedan pisoar u prostoru toaleta. Ali Rimac nije odustao, nego ponovo piše kako želi imati toalet u kojem će biti po jedna WC školjka i umivaonik, a Dabrović mu opet odgovara da ne može jer mora ih biti jednak broj kao wc školjki jer će ih u suprotnom 'zaštita na radu' tražiti isti broj umivaonika u predprostoru.