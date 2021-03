Andreas Flaten je u studenom napustio posao u tvrtki A OK Walker Autoworks u gradu Peachtree u Georgiji, no dobiti zadnju plaću mu nije bilo lako. Flaten je sve o tome ispričao lokalnim medijima, a čak je kontaktirao i Ministarstvo rada u Georgiji.

Naime, 12. ožujka, njegova zadnja plaća u iznosu od 915 američkih dolara (5.800 kuna) je napokon stigla u njegov dom - točnije, na njegov prilaz, u obliku desetaka tisuća kovanica. Pošto je Flaten svom šefu rekao da je taj posao za njega toksično okruženje, sav novac, otprilike 500 kilograma, također je bio simbolično podmazan motornim uljem - otrovnim onečišćivačem podzemnih voda.

'Plaća' je uz sve to dolazila i s porukom: 'Je*i se'. Ova neobična situacija privukla je pažnju javnosti kad je Flatenova djevojka Olivia Oxley podijelila video gomile novčića na svom Instagram profilu gdje je ujedno i opisala okolnosti otkaza svog partnera. U objavi piše kako je Flaten navodno 'pismeno ostavku' dao dva tjedna unaprijed.

- Ta dva tjedna su se pretvorila u pet dana. Miles Walker iz tvrtke OK Walker Autoworks nastavio je biti šupa* i normalan radni dan pretvorio je u pakao. Naime, krenuo je upućivati nepotrebne komentare o kćeri mojeg dečka - ispričala je. Oxley je također bila zgrožena radi Walkerove predanosti ovakvoj gesti, zbog koje je morao nekako nabaviti toliku količinu novčića.

- Nije li se jednostavno mogao samo pomokriti na ček od plaće ili tako nešto? - napisala je. Bivši zaposlenik Flaten tvrdi da je njegov bivši šef poznat po uznemiravanju svojih radnika, a jedan bivši zaposlenik tvrdi da mu je šef skinuo hlače pred kolegama.

Kad je novinar Jamie Kennedy ušao u trag manijakalnom mehaničaru, on ga je odgurnuo.

- Maknite se s mog posjeda - rekao je ogorčeni šef i dodao: 'Dobio je plaću, to je sve što je važno. Slabić je što je uopće to išao objavljivati', dodao je.

- Ovo je zaista djetinjasto. Imat ću puno posla s novcem koji sam već zaradio - komentirao je Flaten.

Inače, Flaten je odlučio napustiti svoje radno mjesto u tvrtki jer su on i njegov šef bili u svađi oko njegovog rasporeda. Šef je Flatenu obećao pauzu kako bi pokupio svoje dijete iz vrtića. No, pošto je on neprestano ignorirao to obećanje, a imali su i druge žestoke razmirice, dao je otkaz.

Flaten i Oxley se trenutno još uvijek bore s novčićima jer moraju ručno čistiti svaki komad od jednog centa starom krpom. Potrebno im je oko dva sata da ispoliraju 5 dolara.

Iako je ova situacija koliko bizarna toliko i neprihvatljiva, bivši zaposlenik Flaten ne može ništa učiniti, tvrdi glasnogovornik američkog Ministarstva rada Ericu R. Luceru.

- U propisima nema ničega što nalaže u kojoj valuti zaposlenik mora biti plaćen - izjavio je Lucer, piše New York Post.