Neimenovana 25-godišnja trudnica iz SAD-a na jednom je internet forumu tražila savjete od drugih roditelja. Kad su pročitali o čemu se radi, stvar je vrlo brzo postala viralna i prikupila je na tisuće komentara, piše Mirror.

- Kao što dio vas zna, 4. ožujka u kina stiže novi film o Batmanu. Moj suprug (28) je veliki fan takvih stvari, jednostavno je zaluđen cijelim tim svijetom. Nedavno mi je ginekolog rekao kako je moj termin 4. ožujka, baš kad izlazi taj film - započela je svoju priču trudnica.

- Znam da su šanse velike da neću roditi baš taj dan, ali ako do toga dođe, suprug mi je rekao kako on svejedno mora film vidjeti prvog dana. Ako to ne napravi, kaže da će mu netko pokvariti cijeli dojam. Rekao mi je da će, u najgorem slučaju, doći s kojim satom zakašnjenja u bolnicu. Napao me da sam nerazumna i da se čudno ponašam zbog hormona. Ne mogu vjerovati da se ovo događa - napisala je šokirana 25-godišnjakinja.

Dobila je na tisuće komentara podrške, među kojima su prevladavali oni u kojima joj poručuju da ostavi muža.

- Ako mu je film bitniji od djeteta, onda nemaš što s njim raditi. I to vam je prvo dijete ako sam dobro razumjela. Taj frajer neće biti dobar otac - napisala joj je jedna korisnica u komentarima.