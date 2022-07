Na Krku izvadio udicu i krenuo pecati u plićaku?! 'More je bilo puno, mogao je nekog zakačiti'

Kupaće na glavnoj plaži u Baškoj na Krku neugodno je iznenadio ribič koji je pecao u plićaku.

- Iz Krka sam i godinama dolazim na Bašku. Nikad nisam vidjela da netko peca na glavnoj plaži i to još u plićaku - ispričala nam je čitateljica i odmah nastavila:

- Ima ribiča, ali na rivi. Nitko ne lovi na plaži. U plićaku ni nema neke ribe, a mogao je udicom zakačiti nekog, more je bilo puno ljudi. Nisam do sada viđala čovjeka, došao je tu s društvom. Malo su plivali i onda je on počeo pecati. Bacao je udicu i lovio neko vrijeme, čini mi se jedno pola sata - ispričala nam je čitateljica.

Ulovio, kaže, koliko je mogla vidjeti nije ništa...