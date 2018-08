Na rubu izumiranja: Lemuri su najugroženiji primati na Zemlji

Devedeset i pet posto svjetske populacije lemura na rubu je izumiranja, što ih čini najugroženijim primatima na Zemlji, objavila je Međunarodna unija za zaštitu prirode (IUCN).

Lemuri, simpatični arborealni primati izdužene njuške i velikih očiju, žive jedino na Madagaskaru, a ondje su ugroženi sječom šuma, širenjem poljoprivrednih zemljišta, lovom i rudarenjem.

- To je, bez ikakve sumnje, najveći postotak ugroženosti bilo koje velike skupine sisavaca i bilo koje skupine kralježnjaka - rekao je Russ Mittermeier iz IUCN-a.

Od ukupno 111 vrsta i podvrsta lemura, ugroženo ih je 105, tvrdi udruga.

- Trend koji najviše zabrinjava je porast lova na lemure, uključujući komercijalan lov - kaže direktor konzervatorskog odjela britanskog Zoološkog društva Christoph Schwitzer.

- To je doseglo dosad nezabilježenu razinu - naglašava.

'Lemuri su za Madagaskar ono što su velike pande za Kinu, 'zlatne koke' koje privlače turiste i ljubitelje prirode', ističe Jonah Ratsimbazafy iz madagarske skupine za zaštitu životinja GERP.

