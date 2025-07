Najpoželjniji muškarac s Tindera pronašao ljubav nakon 9 godina 'svajpanja': Opsjedale su me...

Stefan-Pierre Tomlin (34) model i pilot iz Londona, godinama je nosio laskavu, ali i opterećujuću titulu "Gospodin Tinder". Nakon što je 2017. godine proglašen muškarcem s najviše "svajpova udesno" na svijetu, činilo se da mu je ljubavni život na dohvat ruke. Ipak, nakon devet godina, 48.000 lajkova i bezbroj spojeva, pravu je ljubav pronašao tamo gdje se najmanje nadao: daleko od ekrana pametnog telefona, u prepunom londonskom baru, piše NY Post.

Njegova priča postala je moderna parabola o potrazi za ljubavlju u digitalnom dobu, dokazujući da se najvažniji "matchevi" ponekad događaju spontano i na staromodan način.

Tomlinova avantura na Tinderu započela je u lipnju 2015. godine, kada je, kako kaže, imao poteškoća u pronalaženju ljubavi. Njegov atraktivan izgled i karizma brzo su ga vinuli u zvijezde aplikacije. Dvije godine kasnije, postao je svojevrsni ovisnik, provodeći i do tri sata dnevno pregledavajući profile.

Foto: Instagram

Vrhunac je stigao 2017. godine, kada je otkriveno da je čak 14.600 korisnica povuklo prstom udesno na njegovom profilu, više nego za bilo koga drugog na svijetu. Titula "Gospodin Tinder" donijela mu je svjetsku slavu, ali i neočekivane probleme. Do danas je na svom profilu prikupio, kako tvrdi, nevjerojatnih 48.000 potencijalnih "suđenica".

"U jednom trenutku dobivao sam i po 40 'matcheva' dnevno. Morao sam utišati obavijesti na aplikaciji da bih uopće mogao normalno funkcionirati", prisjetio se Tomlin. Ipak, unatoč hordama potencijalnih partnerica, prava veza ostala je nedostižna.

Paradoksalno, slava koju mu je donio Tinder uništila je njegov uspjeh na samoj aplikaciji. Tomlin priznaje da su interakcije postale površne i neautentične. Od 40-ak dnevnih podudaranja, manje od pet posto bi preraslo u stvarni razgovor.

"Moj uspjeh na aplikacijama za upoznavanje strmoglavio se nakon što sam postao 'Gospodin Tinder'", iskreno je rekao. "Sve je postalo igra u kojoj su me djevojke 'svajpale' samo zbog toga tko sam, a ne zbog mene kao osobe. Zato sam se počeo oslanjati na pronalaženje ljubavi na staromodan način i presretan sam što mogu reći da je upalilo."

Iako je tijekom devet godina bio na više od 15 spojeva dogovorenih preko aplikacije, od kojih su četiri prerasla u kraće veze, nikada nije pronašao "onu pravu".

Sudbonosni susret u londonskom baru

Preokret se dogodio jedne spontane večeri tijekom izlaska s prijateljima u baru u londonskom Sohou. Tomlin je ugledao financijsku menadžericu Vicky Batsford (43).

"Nosila je usku crnu haljinu i izgledala je super zabavno", opisuje on. "Pogledi su nam se sreli, oboje smo se nasmiješili dok smo prolazili jedno pored drugog. Znao sam da moram razgovarati s njom."

Foto: Instagram

Te su večeri razmijenili brojeve, a ono što je počelo kao prijateljstvo, ubrzo se razvilo u nešto više. "Svajpao sam je udesno u stvarnom životu", slikovito je opisao Tomlin. "Odmah mi je ukrala pažnju. S njom je sve bilo lako i prirodno."

Vicky u početku nije imala pojma s kim razgovara. Tek kada je kasnije tog tjedna "proguglala" njegovo ime, shvatila je da izlazi s najpoznatijim licem Tindera, što ju je, priznaje, u početku zastrašilo.

"Prva reakcija bila je masovno prevrtanje očima", rekla je Vicky, koja dolazi iz Essexa. "Pitala sam ga je li ženskaroš, čemu smo se oboje nasmijali. Ali kako smo tijekom sljedećih tjedana provodili više vremena zajedno, shvatila sam da je nevjerojatno zanimljiv. Ubrzo me potpuno osvojio."

Tomlin ističe kako je presudno bilo upravo to što ga Vicky nije odmah prepoznala. "Vidjela me je izvan fasade 'Gospodina Tindera'. Ona je organizirana, skromna i savršena žena za mene. Sada sam potpuno izvan tržišta", izjavio je za The Sun.

Foto: Instagram

Iako priznaju da dolaze iz potpuno različitih svjetova - on spontan, a ona strukturirana - vjeruju da upravo te razlike stvaraju savršenu ravnotežu. Nakon devet mjeseci veze, par je sada i službeno zajedno, planiraju zajednički život, a Stefan ne isključuje ni brak. "Ona je prava stvar", zaključuje. Svoje bogato iskustvo sada koristi kako bi pomogao drugima kroz svoju tvrtku za spajanje parova, Celebrity Love Coach, putem koje je, kako tvrdi, već spojio 52 para. Njegova priča služi kao podsjetnik da se ljubav često skriva tamo gdje je tehnologija ne može pronaći.