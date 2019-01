Nakon 50 godina: U kultni 'Big Mac' odlučili su ubaciti slaninu

Po prvi put u 50 godina, McDonald's je promijenio recept za Big Mac, dodavši u svoj kultni hamburger slaninu. Njihov klasični recept za Big Mac koji je na tržištu 1958. godine sastoji se od dva kosana goveđa odreska, tajnog umaka, salate, sira, krastavaca, luka u pecivu sa sezamom.

Po novom, u Bic Mac će se u dogledno vrijeme posluživati s kriškom slanine, piše BBC.

Online reakcije na vijest su podijeljene.

Dok jedni pozdravljaju promjene u receptu, drugi su skeptični i podsjećaju na poslovicu: 'Ako nešto radi, nemojte to popravljati'. Doduše, neki su ljuti i tvrde da im je komad slanine dodatno naplaćen, iako ga nisu tražili.

be warned, everyone. you might be screwed by this. i just got back from mine. i didn't get the bacon free. i was charged for it. they said "oh, it's free if it's a side but you got it on the big mac so it's not free.".