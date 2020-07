Hrvat kuka o vremenu: Što je ovo, hladno ljeto ili topla zima?

Kad je ljeto hladnije, reprezentativni primjer takvog jednog Hrvata zaziva vruće ljeto da pada u nesvijest od vrućine, a sada nije siguran jesu li ovo vani hladniji ljetni dani i topliji zimski

<p>Tvrđava Bastille sigurno nije pala zbog lošeg ljetnog vremena prije više od 200 godina, a upitno ostaje je li sunce na našim prostorima sijalo na današnji dan prije 131 godinu kada je rođen poglavnik NDH Ante Pavelić.</p><p>Ovo tek možemo pretpostavljati, no ono što možemo pratiti jest - evolucija Hrvata kroz vremensku prognozu. Od stoljeća sedmog, tako Hrvati dišu. Ponositi, ali vole kukati. Kad je ljeto hladnije, reprezentativni primjer takvog jednog Hrvata zaziva vruće ljeto da pada u nesvijest od vrućine, a sada nije siguran jesu li ovo vani hladniji ljetni dani ili topliji zimski.</p><p>Ljeti mu je previše vruće, na jesen previše mokro, na zimu prehladno, a na proljeće mu smetaju svježe zaljubljeni na sve strane. To tako jednostavno ide svako godišnje doba.</p><h2>Ljeto, varljivo 2020.</h2><p>Hladan zrak sa sjeverozapada mogao bi puhati još barem tjedan dana, kažu na <a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a526521/Ljeto-i-dalje-na-cekanju-od-cetvrtka-kisa-i-pljuskovi.html" target="_blank">N1</a>, što je za one koji su si ovih dana uzeli godišnji odmor i otišli na more - mali promašaj, koliko god vaše Instagram fotografije s mora s hashtagom #EndlessSummer #SummerVibes pokazivale drugačije. Nemojte se ljutiti. Temperatura mora je i dalje temperature lagano podgrijane juhe, netom izvađene iz frižidera, znači, nije optimalna za brčkanje (od 20 do 22 Celzijeva stupnja).</p><p>- Ne valja vjerovati ljetnoj oblačini i zimskoj vedrini - govorili su tako naši stari oduvijek. Vrućina će za kupanje biti, ono oko čega treba brinuti zbog nove reprize kiše i manjka sunca jesu biljke, odnosno plodovi u vrtu, ako ga uzgajate. Bake su naše znale reći da je 'srpanjska kiša za maslinu bolest', a bakine izreke, pokazalo je vrijeme, uvijek budu najbliže istini. Previše vlage nije dobro za vrtove jer plijesan vreba i samo čeka da vam uništi sav trud.</p><h2>Nisam sigurna slijedi li nam ljetni pljusak ili finiš apokalipse</h2><p>Imate 'fore' da spašavate svoje vrtove ili osunčate unutarnju stranu bedara još danas i sutra, dok je vrijeme stabilno, do 28 Celzijevaca na kopnu, kao i na moru. Jutrima se zagrnite dekicom jer će biti svježija, tek toliko da vas podsjete da je nedavno bila oluja.</p><p>A onda, već u drugom dijelu srijede, oblaci. U četvrtak kiša i pljuskovi, najviše na sjeverozapadu u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu. Dalmatinci, ne bojte se, ne bi trebalo ni vas poštedjeti. U petak bi se u 'prolaznim' pljuskovima mogli istuširati i vi. Iako na filmu izgleda romantično kad padne, ovdje kod nas polomi ti kišobran i četiri rebra.</p><p>Svakako, nemojte reći da vas nismo upozorili!</p><p><br/> </p>