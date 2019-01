'Neka od tvoje djece se mogu i susresti i početi incestnu vezu'

Kyle se naziva najvećim donorom sperme na svijetu. Neko je vrijeme imao i Facebook stranicu koja promovira njegove 'usluge', no ona je uklonjena. Prema navodima Daily Maila, on tvrdi da je dobivao stotinjak zahtjeva svaki mjesec.

Sva su djeca rođena u posljednje četiri godine, a nedavno je priznao da je jedna majka u strahu da bi se njegova djeca slučajno mogla susresti, što bi moglo dovesti do problematičnih odnosa. No on tvrdi kako to nije moguće jer on komunicira sa svim roditeljima u grupama na Facebooku.

Izbor nije jednostavan pa je svakog mjeseca tražio od žena da mu ispričaju svoju životnu priču, nakon čega bi odabrao njih dvije do pet kojima je 'pomagao'. Naglasio je da ne mora svaka donacija biti 'umjetna', već nudi i seks kao opciju.

Foto: Kyle Gordy/Facebook

Pomalo bizarno, ali to što on radi nije ilegalno, jer za spermu ne dobiva nikakav novac.

Prvi put se na doniranje sperme odlučio početkom dvadesetih, kad je shvatio da mu je dosadno u ljubavnim vezama. Prvi ga je angažirao bračni par koji danas ima dvoje djece, jedno u dobi od četiri godine i jedno staro 14 mjeseci, oboje 'zahvaljujući' Kyleovim donacijama.

Donirao je u Los Angelesu, San Franciscu, Coloradu i Texasu, a razmišljao je o tom da s 'uslugama' počne i prekooceanski, primjerice u Velikoj Britaniji.

- Ako netko u Ujedinjenom Kraljevstvu želi moje usluge, rado ću doputovati. Otišao bih bilo gdje ako je potrebno pomoći ženama. Iz ponude isključujem Sjevernu Koreju, kao i ratom zahvaćena područja - poručio je Kyle.

Žene koje ga angažiraju imaju od 18 do 42 godine, a neke mu se i vraćaju. Rekao je da ne radi nikakvu diskriminaciju na temelju godina, no uvijek provjeri financijsko stanje, kako bi bio siguran da dijete neće živjeti u neimaštini. Također, kaže da mu klijentice moraju navesti dobar razlog zašto su odabrale njega, a ne odlazak u banku sperme.

Kyle opisuje sebe kao osobu koja dolazi iz dobre obitelji, te da su mu roditelji visokoobrazovani. Majka radi kao programerka, a otac kao odvjetnik. Ipak, oni nisu najsretniji s njegovim izborom. Podržavaju ga, ali ga majka neprestano podsjeća kako to u biti nisu njegova djeca.

- Sve u svemu, ne protive se jako. Moj brat zarađuje puno novca, a ja imam puno djece - kaže Kyle.

Smatra da ima brojne kvalitete za donora sperme, jer se, kaže, ne drogira, ne pije alkohol i kavu.

- Jedem samo hranu koja je 'dobra' za spermu poput pšenice, smeđe riže, voća i povrća - ističe.

On sebe ne vidi u ulozi roditelja, ali ga zadovoljava činjenica da ima djecu. Kaže da za dvadesetak godina volio napraviti veliki tulum za Dan očeva gdje će biti sva njegova biološka djeca.

Ljudi su mu nakon objave članka na Daily Mailu pisali kako je čudak, a njegovo donorstvo nazivaju fetišem.

- Njegovo razmišljanje je čudno, egoistično i iskreno. Kao da misli da posjeduje tu djecu. Mnogi su mu komentirali kako i nije neki ljepotan, ali i da izbor njega kao donora mnogo govori o ukusu žena u Americi. Pitam se kako izgledaju ostali donori ako je Kyle najpopularniji. Ne mogu vjerovati da bi netko htio imati njegove gene - neki su od komentara čitatelja.