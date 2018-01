Neobjašnjivo: Istraživali dvorac pa snimili spodobu u crnom...

Otac i sin iz Velike Britanije zaprepastili su se nakon što su, pregledavajući fotografije koje su snimili oko srednjovjekovnog dvorca u Kentu, zapazili spodobu u tamnom mantilu s kapuljačom preko glave.

Jon Wickes (50) pomagao je 12-godišnjem sinu Harryju da obavi školski zadatak pa su zajedno otišli obići dvorac Eynsford i doznati više o njegovoj povijesti. Dok su snimali fotografije pojavila se neobjašnjiva silueta u tamnom ogrtaču. Jona je zintrigiralo što je vidio te je angažirao istražitelja za paranormalno koji je kazao kako pojavu ne može objasniti.

Foto: Mercury Press & Media

Istražujući lokalne legende, Jon je otkrio kako oni nisu prvi koji su zapazili pojavu u crnini. Navodno se i prije pojavljivala, a priča govori da je riječ o Williamu de Eynsfordu koji je održavao dvorac za biskupa u Canterburyju. De Eynsford se navodno još 1130. povukao iz službe kako bi postao redovnik.

- Fotografiju sam objavio u grupi istraživača koje ovakve stvari zanimaju pa su mi neki sugerirali da je riječ o rupi u zidu. Drugi su pak zaista otišli tamo i primijetili istu stvar. Neki misle da je to duh, ja nisam baš siguran. Takve me pojave uopće ne uznemiravaju - kaže Jon no dodaje kako je u prošlosti doživio nekoliko neobjašnjivih epizoda.

Foto: Mercury Press & Media

- Godine 1995. doživio sam tešku prometnu nesreću na motoru i doslovno umro. Ipak su me uspjeli vratiti u život no tada mi se dogodila čudna stvar. Vidio sam svojeg oca kako mi govori da se 'vratim na drugu stranu'. Možda sam to doživio zbog puno morfija - prisjeća se Jon.

Drugi istražitelji paranormalnog također su pokušali dokučiti tko je lik na fotografiji no bez uspjeha. Organizacija English Heritage, koja održava dvorac, nije imala komentara, piše Mirror.