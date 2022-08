Nevjerojatna fotografija s Ista: 'Stavila sam mobitel na zidić. To je najbolje što sam ikad snimila'

Grmljavinsko nevrijeme u ponedjeljak predvečer osvježilo je dio Hrvatske, a nije zaobišlo niti otok Ist kod Zadra, gdje je naša čitateljica mobitelom snimila nevjerojatnu fotografiju.

- Između 9 i 10 navečer bilo je najgore i trajalo je negdje do ponoći. Ja sam u to vrijeme radila u kafiću, tamo imamo plažu i zapravo je to jedini naseljeni dio otoka. Nije se moglo hodati, ma ni pomaknuti jer je baš bila prava nevera. Munje su počele još od 7, par puta su bile stvarno blizu - kaže nam čitateljica, koja je tad izvadila mobitel.

- Stavila sam ga na zidić na plaži i uključila opciju 'long exposure'. Snimao je tako dvije minute i eto fotografije. Mislim da je to najbolje što sam ikad snimila - rekla nam je čitateljica, koja se bojala da munja ne udari blizu njih.

- Čuli smo da je jako udarilo u Kalima na Ugljanu gdje se nešto čak i zapalilo, srećom kod nas nije - zaključila je.