VIRALNI HIT Ušao u dućan pa legao u škrinju da se rashladi! Ljudi zgroženi: A higijena!?

U potrazi za osvježenjem tijekom ljetnih vrućina, ljudi se snalaze na razne načine, no jedan korisnik Instagrama podigao je ljestvicu na potpuno novu razinu. Na profilu pod imenom "alex_notice" objavljena je kratka snimka koja prikazuje muškarca kako leži u škrinji usred supermarketa, a njegov potez izazvao je brojne i podijeljene komentare.

Na videu se vidi muškarac odjeven u narančastu majicu i svijetloplave kratke hlače kako mirno leži na paketima smrznute hrane. Dok kamera klizi preko njega, on se nasmiješi i mahne. Objava je popraćena opisom na češkom jeziku: "Normalni ljudi: ventilator. Ja: zamrzivač", čime autor jasno daje do znanja da je njegov performans humorističan odgovor na visoke temperature.

Iako je objava prikupila komentare onih kojima je potez bio smiješan, puno je više korisnika izrazilo zgražanje i zabrinutost. Mnogi su istaknuli potpunu neprimjerenost takvog ponašanja u prostoru gdje se čuva hrana. "Nehigijenski je ulaziti unutra s cipelama i odjećom s ulice! To je hrana!", napisala je jedna korisnica. Drugi su se pitali tko će snositi troškove. "Zanima me tko će platiti za ove proizvode i dezinfekciju zamrzivača", stoji u jednom od komentara. Reakcije su stizale na različitim jezicima, pokazujući da je snimka privukla međunarodnu publiku, uglavnom s negativnim predznakom.

Foto: Instagram

Ovakav čin nije samo pitanje bontona, već i ozbiljno kršenje higijenskih propisa koji nalažu da se hrana mora zaštititi od bilo kakve kontaminacije. Ulaskom u zamrzivač, osoba unosi prljavštinu i bakterije s odjeće i obuće, čime izravno ugrožava sigurnost proizvoda namijenjenih prodaji. Objava ima skoro četiri milijuna pregleda.

Foto: Instagram

*uz korištenje AI-ja