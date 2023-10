Nije se stigla odjenuti pa je na avion htjela ući u - gaćicama

Brazilska influencerica požalila se da su je poslali doma s aerodroma nakon što su joj rekli da je neprikladno odjevena. Incident je bio još u kolovozu, ali njezin post u kojem se žali na postupanje zaposlenika zračne luke u Brazilu opet je postao viralan.

Foto: Instagram

Influencerica poznata samo pod imenom Kine-Chan, požalila se fanovima da nije mogla na avion, a krenula je na gejming konvenciju.

- Znala sam da ću kasniti pa sam se odjenula u svoj lik kako ne bih gubila vrijeme. Rekli su mi da odem doma i presvučem se jer takva ne mogu na let - napisala je 21-godišnjakinja, koja se odjenula u Rebeccu, popularni lik iz videoigre 'Cyberpunk'.

Foto: Instagram

Objavila je i fotografije na kojima se vidi kako raspravlja s djelatnicima zračne luke.

No ovaj put je to bio 'game over' za mladu damu jer se okrenula i - otišla.