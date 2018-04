Njemu je 19, a njoj 72 godine: 'Kako je samo dobra u krevetu'

Gary Hardwick (19) je upoznao Almedu (72) u pizzeriji i sada su muž i žena te otvoreno govore o svojoj vezi i seksu. Misle kako njihova veza nije čudna iako je Gary mlađi od jednog Almedinog unuka.

U ljeto 2016. godine Almeda nije niti sanjala da će se zaljubiti u tinejdžera dok je otišla jesti u popularan američki lanac restorana. Nakon samo dva tjedna Gary je zaprosio Almedu.

Gary kaže da je upravio završio nesretnu vezu sa ženom (77) i da se u Almedu, baku šestero unučadi, zaljubio na prvi pogled.

Par živi u Tennesseeju i kažu da su jako sretni.

- Ako nekoga voliš, dob je samo broj. Sada sam već dvije godine u braku sa svojom srodnom dušom. Znam da je on onaj s kojim želim provesti ostatak života, čim sam ga pogledala u oči vidjela osjetila sam ljubav - kaže Almeda.

- Prvo što sam zamijetio kod Almede su njezine predivne oči. Almeda ima predivan karakter, uvijek je nasmijana, a kemija među nama je jaka. Imamo slične interese i hobije, a mlađe žene me nikada nisu privlačile. I kada sa imao 13, 14 godina, bile su mi privlačne starije žene. Rekao sam to svojoj baki koja me odgajala i malo se bojao njezine reakcije, no ona je to prihvatila - kaže Gary.

- Prvi put smo vodili ljubav u noći našeg vjenčanja. To je bilo nevjerojatno iskustvo, Almeda je divna ljubavnica - kaže Gary.

No neki ne prihvaćaju njihovu vezu, a među njima je i Almedin sin koji s majkom nije razgovarao otkako je srela Garyja.

Aaron i Indiana Elliott, Almedini unuci također se teško nose s bakinim odabirom no kažu kako je bitno da ona bude sretna.

- Garyja sam samo jednom nazvao djedom i to kada sam bio pijan - kaže Aaron, piše Mirror.