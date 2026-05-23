Nježna ljepotica Jenny: Više nisam tako plaha, čekam vas!

Bok ljudi! Ja sam jedna nježna ljepotica! Zovem se Jenny, imam osam mjeseci i križanka sam ovčara. Kažu da sam jako draga, umiljata i da imam predivnu, blagu narav. Kad sam stigla, bila sam pomalo plaha i oprezno promatrala nove ljude i nepoznate situacije, ali s vremenom sam shvatila da oko mene ima puno dobrih ljudi pa sam se lijepo opustila.

Danas sve više uživam u druženju s volonterima, učim vjerovati i pokazujem svoju nježnu stranu. Volim ljudsko društvo, maženje i blizinu, a najviše bih voljela pronaći svoju osobu kojoj ću se moći priviti i pokloniti svu svoju ljubav. Još sam mlada, što znači da preda mnom ima puno učenja, igre i zajedničkih avantura, ali i puno bezuvjetne ljubavi koju mogu dati.

Ako tražite nježnu, dragu i vjernu četveronožnu prijateljicu koja samo čeka svoju priliku za sretan dom - možda sam baš ja vaš savršeni match.

Kontakt-broj: udomljavanje@dumovec.hr