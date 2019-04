Nostradamus predvidio požar? 'To će biti uvod u povratak zla'

Još se nisu slegnuli dojmovi nakon katastrofalnog požara koji je progutao parišku katedralu Notre Dame, pa mnogo ljudi u ovom kulturnom i povijesnom gubitku pokušavaju pronaći dublje značenje. Tako je jedno od vjerovanja i to da je gubitak crkve Notre Dame još prije 500 godina predvidio legendarni francuski prorok Nostradamus.

Ljudi koji i u današnje vrijeme proučavaju njegove zapise pronašli su predskazanje požara znamenite crkve koje je Nostradamus protumačio kao uvod 'povratak zla koje tek dolazi'. Nostradamus je naime u svojim stihovima naveo da će emocionalno najviše biti pogođene Francuska i Italija (zemlja unutar koje se nalazi Vatikan), a među njima je i britanska astrologinja Jessica Adams, piše Sputniknews.

Notre Dame burning down is a sign of the end times according to Nostradamus isn’t it? https://t.co/BdUJA2bqVY

Adamsova je citirala stihove u kojima je Nostradamus, prema njezinom vjerovanju, previdio požar Notre Dame:

'Glave Ovna, Jupitera i Saturna,

Vječni Bog koji promjene će se događati?

Nakon mnogo vremena zlo će se vratiti,

Francuska i Italija, koje emocije ćete proživljavati?'

U emocijama koje Nostradamus spominje u svojim stihovima mnogi su pronašli poveznicu s izjavom francuskom predsjednika Emmanuela Macrona, koji je u obraćanju javnosti kazao da je Notre Dame naša zajednička povijest, a njegova poruka, da mu je teško gledati kako njihova povijest gori, doprla je do mnogih Francuza i katolika.

Mnoge vjernike naime uznemiruje i što se razorni požar dogodi u Velikom tjednu, uoči Uskrsa.

Notre-Dame is aflame. Great emotion for the whole nation. Our thoughts go out to all Catholics and to the French people. Like all of my fellow citizens, I am sad to see this part of us burn tonight. https://t.co/27CrJgJkJb