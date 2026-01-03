Objavili popis najbizarnijih predmeta koje su liječnici vadili iz stražnjica! U 'utrci' su i Hrvati

Godišnje u Sjedinjenim Američkim Državama hospitaliziraju gotovo četrdeset tisuća ljudi zbog predmeta zaglavljenih u stražnjici. U međuvremenu, Britanci s istim problemima koštaju Nacionalnu zdravstvenu službu (NHS) više od 350.000 eura svake godine, prisiljavajući kirurge da vade predmete među kojima su se našle žive jegulje, staklene boce, staklenka instant kave s pribadačama u poklopcu, igračka Buzza Svjetlosnog, mješavina betona, pa čak i patlidžan, prenosi Daily Star.

Časopis "The American Journal of Emergency Medicine" izvještava da su većina pacijenata sredovječni muškarci. Više od polovice slučajeva uključuje seksualne igračke, a zabrinjavajuće je što je broj takvih incidenata u porastu.

Stalno ažurirani podaci američke vlade, prikupljeni od liječnika, dodatno otkrivaju kako slučajevi mogu eskalirati kada ljudi sami pokušaju riješiti svoj problem. To često dovodi do toga da predmeti poput pinceta ili čak vješalica za odjeću također završe u njihovim rektumima. Web stranica Defector pročešljala je bazu podataka američke Komisije za sigurnost potrošačkih proizvoda o posjetima hitnoj službi kako bi identificirala dvadeset i pet najgorih predmeta, izuzev očitih seksualnih pomagala.

Na potpunom popisu dvadeset i pet najčudnijih predmeta zaglavljenih u ljudskim stražnjicama našli su se zaista bizarni primjeri. Među njima se ističu mašinica za šišanje brade omotana u plastičnu vrećicu, za koju je pacijent naveo da ju je koristio kao sredstvo za ublažavanje zatvora. Jedan od neobičnijih slučajeva bila je i žarulja.

Liječnici i medicinski stručnjaci nadaju se da će ovaj popis poslužiti kao korisno upozorenje ljudima da ne guraju predmete u stražnjicu, a pogotovo da ne pokušavaju sami vaditi predmete koji su već unutra pomoću drugih alata.

Spomenuta baza podataka otkriva i zapanjujuće predmete koji su uklonjeni iz drugih tjelesnih otvora. Jedan od primjera je par dijamantnih prstenova koje je žena sakrila u sebe iz straha da joj ih netko ne ukrade na zabavi. Također, zabilježeni su i slučajevi u kojima su muškarci nekako uspjeli ugurati šahovske figure, ostatke jabuka i slušalice u svoje spolne udove.

Svi ovi primjeri služe kao snažan podsjetnik na opasnosti koje proizlaze iz takvih radnji. U slučaju da se strani predmet zaglavi u bilo kojem tjelesnom otvoru, jedino ispravno rješenje je odmah potražiti stručnu medicinsku pomoć kako bi se izbjegle teške i po život opasne komplikacije.

I Hrvatima zapinjalo

Neugodna situacija zadesila je jednog Zagrepčanina krajem veljače 2025. godine. Zvao je bolnicu jer mu se na penisu zaglavio - prsten. U pomoć su došli vatrogasci i, kako smo saznali, riješili ga muka. No, ovo nije prvi slučaj u Hrvatskoj da se netko 'zaigrao'...

- Dođite brzo, muž mi je u predinfarktnom stanju, gotov je - riječi su kojima se jedna žena 2017. obratila dežurnoj ekipi medicinskog tima. Vozilo đurđevačke hitne pomoći pojurilo je do njegove obiteljske kuće, a kada su stigli - šok.

'Sve ću vam reći, samo neka žena i djeca izađu', rekao je muškarac dežurnoj ekipi đurđevačke Hitne pomoći koja je dojurila na intervenciju. Nije djelovao kao da je na izdisaju, pa ih je živo zanimalo što im želi reći. Na njihovo iznenađenje, muškarac je počeo skidati hlače i sramežljivo priznao:

- Cijeli dan imam vibrator u stražnjici. Vibrira već dugo - kazao je ekipi Hitne pomoći, koja ga je šokirano promatrala.

Kako je prvi pisao portal epodravina.hr, probao ga je izvaditi na sve moguće načine, no kad je shvatio da ne ide, a više mu nije pričinjao zadovoljstvo nego samo muke i bolove, odlučio je pozvati liječničku pomoć. Medicinski tim odmah je shvatio da mu ne mogu tamo pomoći i da mora u bolnicu kako bi mu liječnici kirurškim putem izvukli predmet iz anusa.

Ovaj slučaj zabilježen je prije devet godina na širem đurđevačkom području, a istinitost priče potvrdilo nam je više neslužbenih izvora. Ekipa Hitne pomoći pacijenta je prevezla u koprivničku Opću bolnicu “Dr. Tomislav Bardek”, gdje je hitno operiran. Nakon operacije dobro se oporavio te je otpušten iz bolnice na kućnu njegu. Neslužbeno smo tada doznali i da je riječ o muškarcu srednjih godina, oženjenom, s djecom.

Tamo gdje ne treba zaglavljivali su i - meci

To nije prvi, a ni zadnji slučaj da liječnici moraju pacijentima vaditi predmete koji su se zaglavili u anusu. U studenom 2011. godine, na Hitnom prijemu KBC-a Sestre milosrdnice u Zagrebu završio je muškarac (50) kojemu je u anusu zaglavio protuavionski metak kalibra 20 milimetara i dug 11 centimetara.

Pacijentu su dali anesteziju kako bi ga relaksirali, a potom nježno kliještima izvadili predmet. Tijekom zahvata, koji nije bio traumatičan za pacijenta, ni u jednom trenutku nije bilo opasnosti od eksplozije, tvrdili su tad liječnici.

Odmah nakon zahvata, čim je anestezija prestala djelovati, pacijenta su otpustili kući. Izvađeni metak uzeli su pirotehničari te ga, kao i svako drugo eksplozivno sredstvo koje zaplijene, uništili u kontroliranim uvjetima. Nakon što su muškarca otpustili iz bolnice, na vrata mu je pokucala policija. Morali su mu pretražiti stan kako bi se uvjerili da u njemu ne skriva još eksplozivnih sredstava.

Doktor Marijan Koršić, kirurg s više od 40 godina staža na KBC-u Rebro i KB-u Merkur, svojedobno nam je rekao kako takvih slučajeva bude u prosjeku oko pet na godinu. Obično je riječ o dobrostojećim i obrazovanim ljudima, koji nerijetko imaju obitelj.

'Zaglavio' u metalnom prstenu

Nevjerojatan, bizaran slučaj oslobađanja penisa i testisa stisnutih prstenom u rujnu prošle godine na hitnom traktu pulske bolnice završio je sretno. Nakon višesatne borbe s prstenom muškarčevu su muškost napokon oslobodili “okova”.

Muškarac srednjih godina s grčem na licu došao je u prostorije Hitne pomoći i objasnio kako trpi jake bolove.

U ovom nezabilježenom slučaju čak su intervenirali pulski vatrogasci, koji su na kraju oslobodili muškarcu spolovilo i testise od priručne seksualne “naprave”, a poznati urolog, doktor Predrag Mamontov, na kraju je spasio cijelu stvar.

Zbog zaštite pacijenta liječnik nije htio govoriti o slučaju.

- Ne bih komentirao taj slučaj zbog zaštite pacijenta - kratko nam je kazao i zahvalio.

Ovu bizarnu situaciju potvrdio je i šef pulskih vatrogasaca Ivica Rojnić. Rekao je da nije bilo nimalo smiješno i da je satima trajala borba za spas penisa nesretnog muškarca. Jedva su nekako uspjeli u tome...

- Intervenirala su dva vatrogasca, koji su nakon pola sata uspjeli osloboditi muškarčevu muškost i istodobno ga oslobodili bolova koje je trpio satima - rekao je Rojnić. Neslužbeno smo doznali da je taj prsten bio debeo oko dva centimetra, a je li ozlijeđeni muškarac u trenutku stavljanja prstena bio sam ili u društvu - nije poznato.

Zapela u policijskim lisicama

Samo dan nakon incidenta s prstenom u Puli, žena iz Zaprešića zaglavila je u policijskim lisicama.

Zaprešićki vatrogasci objavili su da im je policija u noći dojavila o potrebi uklanjanja policijskih lisica s ruku žene. Dojavu su od policije dobili u 2:45 sati. U 3:11 je žena već bila 'slobodna'.

Kako smo tada neslužbeno doznali, ženu je otac prvo doveo u Policijsku postaju u Zaprešiću kako bi zatražili njihovu pomoć. Navodno su kazali da su na tržnici kupili igračku, imitaciju policijskih lisica, koje su se zaglavile tijekom isprobavanja te se više nisu mogle skinuti. Policajci su ih uputili u Javnu vatrogasnu postrojbu u Zaprešiću, gdje su joj prerezali lisice.

- Gospođa je došla k nama u postrojbu, koristili smo škare i brusilicu koju inače imamo za rezanje i skidanje takvih predmeta. Eto, vrlo brzo su skinute lisice koje su gospođi predstavljale velik problem - kazao nam je zamjenik zapovjednika JVP-a Zaprešić Željko Barun.

Dodao je da njih ne zanima kako su se ili zašto lisice našle na rukama, oni su tu da pomažu. U ovoj neuobičajenoj noćnoj intervenciji sudjelovao je jedan vatrogasac.

- Inače samo jedan vatrogasac radi s alatima za skidanje, je li to prsten ili neka cijev. Intervencija ovakvog tipa imamo četiri-pet godišnje. Uglavnom to budu problemi s prstenjem, ljudima nateknu prsti, pa ne mogu skinuti prsten, no evo ponekad vatrogasci pomažu skinuti i druge predmete - rekao je Barun.

Zapovjednik JVP-a Zaprešić Damir Čičko dodao je da su lisice skinuli doista ekspresno, za dvije do pet minuta.

- Moram napomenuti da smo to odradili na poziv policije. Nama je bitno samo da je intervencija uspješno odrađena bez posljedica za osobu - rekao je Čičko.

Iz anusa su vadili janjeće kosti, metke, lonce, tikvice...

- Problem nastane kad u nestašnim i bizarnim seksualnim igricama predmet pobjegne u široki dio anusa koji se zove ampula.

- Jedan pacijent u anus je uspio ugurati trbušastu tikvicu. U bolnicu se javio tek nakon dva dana jer je mislio da će sama izaći, no tikvica je u međuvremenu već počela trunuti.

- Nekad se posljedice mogu riješiti ako liječnik uzme samo kliješta. Kod nekih je situacija opasna za život, pa se predmeti moraju vaditi operacijom kroz trbušnu šupljinu.

- Pacijenti kojima vade razne predmete iz anusa, prema iskustvu liječnika, rijetko su pripadnici srednjeg sloja ili ljudi sa sela.

- Obično su komunikativni, a o svojim sklonostima liječnicima govore detaljno i bez stida. Često su oženjeni i imaju djecu.