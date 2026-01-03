Par nakon 44 godine saznao da kći nije njihova: 'Tražimo od bolnice 15 milijuna eura!'

Par iz Sjedinjenih Američkih Država pokrenuo je višemilijunsku tužbu nakon što je bolničko osoblje navodno upotrijebilo pogrešnu spermu tijekom postupka potpomognute oplodnje. Četrdeset četiri godine nakon što su kući donijeli svoje prvo dijete, tvrde da su otkrili šokantnu istinu da njihova kći biološki nije kći oca, već potpunog stranca, prenosi The Mirror.

Roditelji, u sudskim dokumentima identificirani kao C.W. i K.W., navode da su bili žrtve "pogrešne oplodnje" tijekom liječenja na Sveučilištu za zdravlje i znanost u Oregonu (OHSU), što je rezultiralo rođenjem kćeri koja, kako kažu, pati od zdravstvenih problema naslijeđenih od svog biološkog oca.

Par tvrdi da im je pogreška oduzela priliku da zajedno stvore dijete i ostavila ih s "trajnim podsjetnikom" da je njihova prva trudnoća bila rezultat pogreške. Zbog toga sada tuže OHSU i Providence Health za odštetu od 17 milijuna dolara (otprilike 15,7 milijuna eura).

Prema tužbi, C.W. je 1981. godine podvrgnuta postupku umjetne oplodnje nakon što su upućeni na odjel za planiranje obitelji OHSU-a u Portlandu. Liječnici su tijekom postupka trebali koristiti sjeme njezinog supruga, K.W. Umjesto toga, u tužbi se navodi, osoblje je upotrijebilo "strano sjeme" uzeto od drugog pacijenta.

Taj muškarac, identificiran kao R.W., tražio je liječenje neplodnosti na istom sveučilištu otprilike godinu dana ranije sa svojom suprugom. Njegovo sjeme je navodno uzeto i kasnije "pogrešno" upotrijebljeno za oplodnju C.W., bez znanja ili pristanka para. Bolnica OHSU optužena je za pokušaj "skrivanja ili negiranja da su pogrešno oplodili C.W.", stoji u tužbi.

"Nadalje, OHSU nije uspio pravilno istražiti i obavijestiti svoje pacijente o medicinskim pogreškama nakon što su upozoreni na tvrdnje tužitelja."

Otkriće nakon više od četiri desetljeća

C.W. je ostala trudna i kasnije rodila djevojčicu, identificiranu kao A.P., koju su odgajali kao svoje biološko dijete. Tek desetljećima kasnije, genetsko testiranje otkrilo je da K.W. nije njezin biološki otac. Par tvrdi da istinu nisu saznali sve do manje od dvije godine prije podnošenja tužbe, koja je predana 26. prosinca 2025. godine na okružnom sudu u okrugu Multnomah.

Emocionalni utjecaj navodne pogreške detaljno je opisan u tužbi, koja naglašava psihološke posljedice za oba roditelja.

"C.W. je morala podnijeti poniženje, nelagodu i fizičku bol nošenja trudnoće do termina te trudova i poroda djeteta začetog zbog pogrešne upotrebe uzorka sjemena drugog muškarca", navodi se u dokumentu.

Dodaje se da je K.W. bio "u potpunosti lišen biološkog očinstva" i da mu je uskraćena prilika da stvori život sa svojom suprugom.

Tužba dalje navodi da je dijete patilo od "medicinskih problema koji su naslijeđeni" od biološkog oca, što otvara pitanje je li provedena odgovarajuća provjera donirane sperme prije upotrebe.

"Ostaje nepoznato jesu li tuženici proveli bilo kakvu provjeru stranog donora prije nego što su nepropisno upotrijebili njegov materijal", stoji u tužbi, uz upozorenje da su i majka i dijete mogli biti izloženi zaraznim bolestima.

Par također optužuje OHSU za pokušaj "skrivanja ili na drugi način negiranja" pogreške nakon što je ona izašla na vidjelo. Tvrde da bolnica nije uspjela pravilno istražiti incident niti obavijestiti druge pacijente koji su mogli biti pogođeni sličnim pogreškama. Prema podnesku, osoblje OHSU-a preuzelo je uzorak sjemena supruga K.W.-a, ali nije osiguralo odgovarajući nadzor nad njim, a odvjetnici sugeriraju da je njegov uzorak možda greškom iskorišten za oplodnju druge pacijentice.

"Procedure OHSU-a i/ili Providencea (ako su uopće postojale) bile su žalosno nedostatne da bi se osiguralo da uzorci sjemena točno stignu do namjeravane primateljice", navodi se u tužbi.

Kao rezultat navodnog nemara, roditelji kažu da su pretrpjeli trajnu emocionalnu i psihološku štetu. Zbog ponašanja tuženika, "tužitelji su pretrpjeli i nastavljaju trpjeti mentalnu i emocionalnu bol, fizičku bol, emocionalni stres, sram, gubitak samopouzdanja, poniženje, gubitak užitka u životu i poremećaj svakodnevnih aktivnosti", navode njihovi odvjetnici. Iz OHSU-a i Providence Healtha zasad su odbili komentirati optužbe te nisu odgovorili na upite za komentar.