Oko kuće joj izgradili autocestu: Ne želim prodati, to je moj dom!

Kuća je na jedan kat, a sastoji se od stana veličine 40 kvadrata i kao da stoji u 'rupi' usred ceste s četiri prometne trake. Vlasnica se nije htjela preseliti jer joj država u zamjenu nije pronašla idealnu lokaciju

<p>Jedan kineski grad na autocesti je izgradio most oko malene kuće jer je vlasnica već desetljećima odbija prodati državi.</p><p>Na snimkama lokalnih medija može se vidjeti imanje upleteno između novotvorenog most Haizhuyong u gradu Guangzhou u provinciji Guangdong.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO Kuća se nalazi u jami između prometnih traka:</strong></p><p>Kuća je na jedan kat, a sastoji se od stana veličine 40 kvadrata i kao da stoji u 'rupi' usred ceste s četiri prometne trake.</p><p>Vlasnica, samo poznata po prezimenu Liang, nije se htjela preseliti jer joj država u zamjenu nije pronašla idealnu lokaciju.</p><p>- Znam koje su posljedice i ne smeta me što drugi misle o meni. Mislite da je ovo okruženje loše, ali ja osjećam da je tiho, oslobađajuće i ugodno - tvrdi vlasnica.</p><p>Od vlade je navodno tražila četiri stana, a oni su pristali dati joj dva. Isto tako, nudili su joj zamjenski smještaj blizu gradske mrtvačnice, što je još jedan razlog zašto nije preselila.</p><p>Ova kućica postala je internetska senzacija.</p><p>Dužnosnici su ogradili kućicu kako bi je srušili u 2010. i izgradili most Haizhuyong. To se nije dogodilo, a gospođa Liang je jedina od još 47 kućanstava i sedam firmi koja još živi tamo. Svi ostali su odselili, a zadnji je otišao u rujnu prošle godine.</p><p>Vlasti tvrde da su joj nudile i gotovinu, ali da je ona sve odbila. Tada su inženjeri proučili nacrte ponovo kako bi napravili most koji zaobilazi kuću. Država će nastaviti pregovarati s gospođom Liang.</p>