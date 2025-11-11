Obavijesti

Viral

Komentari 0
GDJE JE?

Optička varka koja je izludjela internet: 'Mic-mic, ne možemo naći mačku na slici!' Vidite li ju?

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Optička varka koja je izludjela internet: 'Mic-mic, ne možemo naći mačku na slici!' Vidite li ju?
Foto: Reddit

Ovu optičku varku podijelio je korisnik Reddita. Fotografija prikazuje tipičan prizor vrta iza kuće, na prvi pogled djeluje mirno i obično...

U svijetu u kojem je 'raspon' pažnje sve kraći, a ekrani dominiraju našim vremenom, optičke iluzije nude rijedak i osvježavajući mentalni bijeg. Ove vizualne zagonetke ne samo da zabavljaju, one izazivaju naš mozak, izoštravaju fokus i često nas tjeraju da preispitamo vlastitu percepciju. Od životinja koje se kamufliraju do domišljato osmišljenih slika, iluzije potiču znatiželju i razgovor na društvenim mrežama, dokazujući da ljudski um voli dobru misteriju.

OPTIČKA ILUZIJA FOTO Što prvo vidite na slici? Iluzija pokazuje jeste li duboki empat ili živite u strahu i stresu
FOTO Što prvo vidite na slici? Iluzija pokazuje jeste li duboki empat ili živite u strahu i stresu

Sada je nova optička varka privukla pažnju interneta, pozivajući korisnike da pronađu mačku koja se skriva naočigled i to je teže nego što mislite.

Foto: Reddit

Najnovija 'varka'

Ovu optičku varku podijelio je korisnik Reddita pod imenom Ginny_Rummy. Slika prikazuje tipičan prizor vrta iza kuće, na prvi pogled djeluje mirno i obično. No, pažljivijim promatranjem otkriva se mačka koja je izvrsno kamuflirana.

Couldn't find the cat in this pic my mom sent
byu/Ginny_Rummy inFindTheSniper

Okruženje uključuje uzdignute vrtne gredice, kolica, glinenu posudu, drvenu ogradu i veliko stablo koje baca sjenu na cijelo područje. Raspršeni vrtni alati i razni spremnici dodatno pridonose prirodnom vizualnom neredu. Negdje unutar ove scene, mačka se vješto skrila i čeka da je pronađete.

NEVJEROJATNO Najluđe mozgalice i optičke varke: Mozak vam kaže jedno, oči drugo. Kome ćete vjerovati?
Najluđe mozgalice i optičke varke: Mozak vam kaže jedno, oči drugo. Kome ćete vjerovati?

Reddit korisnici reagirali su različito. Neki su uspješno uočili gdje se mačka skriva, dok su drugi priznali poraz nakon nekoliko minuta zurenja u sliku. 'Pametna' kamuflaža ove mačke čini je savršenim testom za one s oštrim okom i sklonošću prema optičkim zagonetkama.

RJEŠENJE:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Crna mačka se nalazi s desne strane klupice ispod biljke. Zbog crne boje, mnogima se 'uklopila' u biljku. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 30 krindž vjenčanja! Žena u toplesu, piton oko vrata i upropaštene fotke. I to nije sve!
VADI KUME KEŠ...

FOTO 30 krindž vjenčanja! Žena u toplesu, piton oko vrata i upropaštene fotke. I to nije sve!

Vjenčanja su obično dan za pamćenje, ali ponekad se dogodi da ne ispune očekivanja, nego postanu prava noćna mora. Od prolaznica u toplesu, preko pitona omotanog oko vrata mladoženje, do potpuno upropaštenih fotografija koje zauvijek hvataju pogrešne trenutke - ovih 30 krindž vjenčanja iznova potvrđuje da čak i najposebniji trenuci mogu završiti na potpuno pogrešan način. Ponekad se na fotkama nađu neočekivani elementi koji samo dodatno kompliciraju stvari, a rezultat su prizori koji ostaju u sjećanju... iz pogrešnih razloga.
Samoborke se hvale: 'Imamo najzgodnijeg svećenika', 'Sad će crkva svaki put biti krcata...'
ĐAKON MATO ZIRDUM

Samoborke se hvale: 'Imamo najzgodnijeg svećenika', 'Sad će crkva svaki put biti krcata...'

"Već vidim punu crkvu"; "Ići ću u crkvu samo zbog njega", "Imamo najzgodnijeg svećenika, a i duša mu je krasna"... Nižu se komentari.
FOTO Ovi svećenici 'zapalili' su internet! Na listi su i Hrvati, žene im pišu da su najzgodniji...
'NAVALA U CRKVE'

FOTO Ovi svećenici 'zapalili' su internet! Na listi su i Hrvati, žene im pišu da su najzgodniji...

Samoborke su se pohvalile kako imaju 'najzgodnijeg svećenika', a osim Mate Zirduma, još ih je nekoliko izazvalo pravu pomutnju na internetu...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025