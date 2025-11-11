Optička varka koja je izludjela internet: 'Mic-mic, ne možemo naći mačku na slici!' Vidite li ju?

U svijetu u kojem je 'raspon' pažnje sve kraći, a ekrani dominiraju našim vremenom, optičke iluzije nude rijedak i osvježavajući mentalni bijeg. Ove vizualne zagonetke ne samo da zabavljaju, one izazivaju naš mozak, izoštravaju fokus i često nas tjeraju da preispitamo vlastitu percepciju. Od životinja koje se kamufliraju do domišljato osmišljenih slika, iluzije potiču znatiželju i razgovor na društvenim mrežama, dokazujući da ljudski um voli dobru misteriju.

Sada je nova optička varka privukla pažnju interneta, pozivajući korisnike da pronađu mačku koja se skriva naočigled i to je teže nego što mislite.

Foto: Reddit

Najnovija 'varka'

Ovu optičku varku podijelio je korisnik Reddita pod imenom Ginny_Rummy. Slika prikazuje tipičan prizor vrta iza kuće, na prvi pogled djeluje mirno i obično. No, pažljivijim promatranjem otkriva se mačka koja je izvrsno kamuflirana.

Okruženje uključuje uzdignute vrtne gredice, kolica, glinenu posudu, drvenu ogradu i veliko stablo koje baca sjenu na cijelo područje. Raspršeni vrtni alati i razni spremnici dodatno pridonose prirodnom vizualnom neredu. Negdje unutar ove scene, mačka se vješto skrila i čeka da je pronađete.

Reddit korisnici reagirali su različito. Neki su uspješno uočili gdje se mačka skriva, dok su drugi priznali poraz nakon nekoliko minuta zurenja u sliku. 'Pametna' kamuflaža ove mačke čini je savršenim testom za one s oštrim okom i sklonošću prema optičkim zagonetkama.

RJEŠENJE:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Crna mačka se nalazi s desne strane klupice ispod biljke. Zbog crne boje, mnogima se 'uklopila' u biljku.