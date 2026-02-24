Ovo je tužna istina o majmunu Punchu: I ozloglašeni Andrew Tate nudio 215.000 € za njega!

Punch, šestomjesečni japanski makaki majmun s ogromnim okruglim očima, dugim rukama i preslatkim trbuščićem, nema pojma da je izvan četiri zida svoje nastambe postao globalna senzacija. Zoološki vrt Ichikawa City, smješten tridesetak kilometara od Tokija, objavio je 5. veljače na internetu fotografiju Puncha kako se očajnički drži za plišanog orangutana iz Ikee, uz srcedrapajući opis koji je otkrio da ga je majka napustila. Slika je brzo postala viralna, prikupivši više od pet milijuna pregleda i izazvavši izljev suosjećanja diljem svijeta.

POGLEDAJTE VIDEO:

"Molim se za njega svaki dan", napisao je jedan korisnik Instagrama. "Molim te, Bože, zaštiti ga!" zavapio je drugi, uz popularni hashtag #HangInTherePunch. Vikend nakon prve objave, osam tisuća ljudi pohrlilo je u zoološki vrt Ichikawa kako bi vidjeli majmuna, što je dvostruko više nego u istom razdoblju prethodne godine. Samo četiri dana kasnije, događaji su dobili apsurdan zaokret kada je kontroverzni influencer Andrew Tate ponudio kupiti Puncha za četvrt milijuna dolara (215.000 eura). Jedno je sigurno, bila je dovoljna samo jedna objava na društvenim mrežama o 'usamljenom' majmunu da se rodi zvijezda.

Foto: ichikawa_zoo/X

Punchov strelovit uspon od neželjenog mladunca do majmunske superzvijezde priča je kakvu biste očekivali iz Hollywooda, a ne iz malog japanskog grada s manje od pola milijuna stanovnika, gdje je jedna od glavnih turističkih atrakcija, osim zoološkog vrta, bazen koji se grije spaljivanjem kućnog otpada. Pa ipak, ovaj mali makaki sada je jednako poznat u Jaipuru i Jerseyju kao i u Japanu, o čemu piše i Daily Mail Online. Stotine videozapisa sada kruže internetom, prikazujući Puncha kako se sam igra sa svojim plišanim orangutanom, čuva ga od drugih primata dvostruko većih od sebe, pa čak i koristi ga kao jastuk dok spava.

Kad se Punch rodio u zatočeništvu 26. srpnja prošle godine, 24-godišnji čuvar zoološkog vrta Kosuke Shikano odmah je znao da nešto nije u redu. Nakon dugog i teškog poroda, Punchova majka ignorirala je svog bespomoćnog sina. Čuvar ih je pokušao spojiti, ali nakon svakog pokušaja Punch je bio odgurnut. Pokušao je sisati i bio je odbačen. Pokušao se priviti uz nju i bio je prezren. No, Puncha nije zanemarila samo majka, napustio ga je i cijeli njegov čopor.

​- U čoporu na majmunskoj planini, druge majke ponekad preuzmu brigu o mladuncima, pa smo promatrali iz daljine na dan rođenja. Ali nije bilo takvih znakova.

Postoje teorije zašto je majka ignorirala Puncha. Traumatična priroda poroda bila je jedno objašnjenje, dok su nesnosne temperature prošlogodišnjeg toplinskog vala bile drugo. Bilo kako bilo, Punchovi čuvari nisu imali izbora nego ga odvojiti od čopora i odgajati ga na ruke. To je značilo umatanje u deke radi topline i hranjenje na bočicu. No, postojao je još jedan problem. Majmuni se instinktivno drže za svoje majke, kako zbog sigurnosti, tako i radi poticanja ključnog razvoja mišića. I tu se rodila ideja o plišanoj igrački. Punchu su ponudili nekoliko igračaka na izbor, uključujući i žirafu, ali ona kojoj je odmah gravitirao bio je narančasti orangutan iz Ikee, koji košta oko 20 eura i visok je 36 centimetara, dvostruko više od sićušnog Puncha.

Foto: ichikawa_zoo/X

​- Krzno plišane životinje olakšavalo mu je hvatanje. A i izgledom je slična majmunu, što mu je vjerojatno pružilo osjećaj sigurnosti.

Unatoč slavi, život za Puncha nije bio lak. Daljnji videozapisi prikazuju kako ga njegov čopor izbjegava i zlostavlja, fizički ga odgurujući i pokazujući svoje smrtonosno oštre zube. U jednom stravičnom isječku, koji se masovno dijelio internetom, vidi se kako odrasli majmun bespomoćno baca Puncha po nastambi poput olimpijskog kladiva. Dok Ikea rasprodaje replike plišanih orangutana, a neki vlasnici igračku prodaju na eBayu za čak 325 eura, što je više od petnaest puta više od originalne cijene, maleni majmun postao je najpoznatija životinja na planetu.

Foto: ichikawa_zoo/X

Ikea je u tome nanjušila komercijalnu priliku te je poslala regionalnu predsjednicu tvrtke i 'glavnu direktoricu za održivost', Petru Färe, da posjeti zoološki vrt i pokloni majmunu dodatne plišane igračke. Švedski div je od tada izvijestio o "jasnom porastu prodaje igračke orangutana Djungelskog, posebno u Japanu, SAD-u i Južnoj Koreji", gdje su se zalihe brzo rasprodale.

Srećom, čini se da je sretan kraj na vidiku. "Punch postupno produbljuje svoje interakcije s čoporom majmuna", nedavno su objavili iz zoološkog vrta Ichikawa City. Doista, pojavili su se videozapisi na kojima se mladunac druži sa svojim čoporom, u jednom slučaju prima prijeko potrebno čišćenje krzna, pa čak i dijeli zagrljaj sa starijim majmunom.

Foto: X/@dondawastaken

No, ostavimo li pompe po strani, što je to u vezi s Punchom što je toliko osvojilo srca svijeta? Lajka, moskovski pas s ulice, poslana je na stravičnu jednosmjernu misiju u svemir od strane Sovjetskog Saveza 1957. godine. Ovca Dolly bila je prva životinja uspješno klonirana u Škotskoj 1996. godine. Golub pismonoša Cher Ami spasio je živote više od petsto američkih vojnika tijekom Prvog svjetskog rata. Imajući na umu ove cijenjene životinjske heroje, mogli biste se zapitati što je Punch ikada učinio? Istina je, naravno, da je Punch mnogo više od usamljenog majmuna. On je ranjivo dijete u svima nama koje ne želi ništa više nego da bude voljeno. A s dobrim vijestima da se napokon integrira sa svojim čoporom, za ovog mladog primata, barem, teret je skinut s leđa.