Otišao u krivolov na lavove: 'Mi smo našli samo njegovu glavu'

Krivolovca su čuli kako vrišti upomoć, no lavovi su ga brzo ubili i pojeli, tako da mu nije bilo spasa.

Policija je isprva mislila da se radi o radniku rezervata, no čim su kraj njegovog tijela pronašli pušku, pretpostavili su da je riječ o krivolovcu. Sa sobom nije imao nikakve isprave, tako da se još uvijek traga za njegovim identitetom.

- Proces je pokrenut i mogao bi biti uvelike olakšan, jer su lavovi ostavili glavu netaknutu - izjavio je narednik Ngoepe te dodao da sumnjaju na krivolovca. Inače, kosti lavova vrlo su cijenjene u istočnim zemljama i na njima se može zaraditi do 7.000 funti. Koža im je procijenjena na 3.000 funti, a zubi na 500 funti po komadu, piše Daily Mail.

- Čini se kako to nije napravio čopor koji živi usred rezervata jer su oni u to vrijeme bili na lovu na bizone, pa je moguće da je došao čopor iz susjednog nacionalnog parka - objasnio je fotograf Charlie Lynham koji se ovdje doselio iz Liverpoola i godinama već fotografira divlji život Južne Afrike.

- Pronađene su dvije puške i municija koju koriste krivolovci prvenstveno na slonove i nosoroge. Ne mogu reći sa sigurnošću radi li se o krivolovcima jer se to još uvijek istražuje, no to je oružje koje je njima najdraže, a i love uglavnom kad padne mrak - objasnio je Lynham te dodao kako su lavovi vrlo bezopasni tijekom dana, no tijekom noći se potpuno promijene.

Lynham smatra kako je u cijeloj priči ubojstvo i ostavljanje glave pomalo i poetično. No, boji se što će biti sa čoporom kojeg okrivljuju za ubojstvo, a koje fotografira već godinama. Ipak, izgleda da su njegovi miljenici bili u lovu, a da je ubojit čopor onaj iz susjednog nacionalnog parka. Ukoliko se dokaže koji čopor je kriv, njegovi bi pripadnici mogli biti uspavani.

- Ukoliko im se prišuljate usred noći, smatram da znate u što se upuštate. Lavovi nikako nisu krivi za to ubojstvo - dodao je Lynham.