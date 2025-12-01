Otvorili 'sekskluzivni' klub za swingere. Primaju samo lijepe: 'Ne želimo u klubu bilo koga...'

Bračni par iz Velike Britanije, koji tvrdi da im je svinganje drastično poboljšalo seksualni život, odlučio je svoju strast pretvoriti u unosan posao pokretanjem vlastitog swing kluba. Međutim, njihov poslovni pothvat izazvao je podijeljene reakcije javnosti zbog jednog specifičnog i kontroverznog pravila – zabranili su pristup svima koje smatraju "neprivlačnima".

Tanya i Ashley Marum, oboje iz Velike Britanije, vjenčali su se 2019. godine, a u svijet svinganja ušli su samo nekoliko mjeseci kasnije. Prvotni motiv bio je omogućiti Tanyi istraživanje njezine biseksualnosti. Ono što je počelo kao eksperimentiranje, ubrzo je postalo središnji dio njihovih života, a na kraju i njihova primarna karijera.

U početku su posjećivali postojeće klubove i "igrali se" s drugim ženama, no ubrzo su shvatili da je scena uglavnom orijentirana na parove. Nakon što su se pojavili u emisiji "Open House: The Great Sex Experiment" na Channel 4, njihova popularnost unutar svingerske zajednice je porasla. Ali onda su se, kako kažu, suočili su s problemom koji ih je potaknuo na poduzetnički pothvat, bilo im je teško redovito pronalaziti ljude koji su im fizički privlačni i koji odgovaraju njihovim estetskim standardima.

Kako bi riješili taj "problem", Ashley i Tanya pokrenuli su vlastitu tvrtku za organizaciju svingerskih događaja. Danas organiziraju klupske večeri koje privlače više od 300 ljudi, a interes je toliki da su svinganje pretvorili u svoj jedini posao.

"Ovo je jedna od najboljih odluka koje smo donijeli, a naš seksualni život bolji je nego ikad. Od toga smo napravili posao i to je sada naš cijeli život. Nudi nam novi hobi, što je uvijek zabavno", izjavio je Ashley za britanski Mirror.

Ono što njihove događaje razlikuje od drugih sličnih okupljanja jest stroga politika provjere izgleda. Potencijalni sudionici moraju se prijaviti putem interneta i poslati fotografije kako bi ih Marumovi mogli "procijeniti". Ashley je bio brutalno iskren oko razloga za ovakav pristup.

"Ne želim tamo ljude za koje bi većina smatrala da su neprivlačni. Želimo privući ljude koji možda nisu nužno vaš tip, ali su lijepi i brinu o sebi", objasnio je Ashley. Dodao je kako su počeli s manjim druženjima uz piće u gradu, a kada su vidjeli da koncept funkcionira, proširili su ga na velike događaje.

Iako njihov životni stil mnogima djeluje nekonvencionalno, par ističe da je ključ svega apsolutno povjerenje. Imaju jedno "zlatno pravilo": nikada se ne upuštaju u odnose s drugim parom sami, već isključivo zajedno.

"Ne želimo biti nečija igračka, tako ljudi tretiraju samce. Želimo raditi svoje stvari, imati vlastito iskustvo i zabavu", naglašava Ashley. Tvrde da je svinganje ojačalo njihovu vezu emocionalno i seksualno jer o svemu razgovaraju potpuno otvoreno, bez skrivanja osjećaja, pa čak i ljubomore koja se, kako kažu, u njihovom slučaju ne manifestira na negativan način.

Osim organizacije zabava, Tanya je pokrenula i podcast pod nazivom "Pineapple Lounge". Cilj joj je educirati ljude o "nepisanim pravilima" svinganja i pomoći im da donesu informirane odluke. Ipak, par upozorava da svinganje nije rješenje za spašavanje loših brakova.

"Ako imate pukotine u vezi i mislite da je ovo način da začinite stvari, radite to iz pogrešnih razloga. To mora biti dodatak vašoj vezi, a ne popravak nečega, stoga se pobrinite da ste na dobrom mjestu prije nego što počnete", savjetuje Tanya.

Reakcije njihove okoline su podijeljene. Dok su neki njihovi prijatelji puni podrške, a neki od Ashleyjevih prijatelja čak priznaju da su ljubomorni i da bi voljeli da su njihove partnerice otvorenije, obitelj nije oduševljena.

"Moja obitelj nije bila sretna zbog toga", priznao je Ashley, dodajući da su u početku skrivali svoj životni stil zbog straha od osude...