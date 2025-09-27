Obavijesti

Ova njuška zaslužuje bolji život. Akcija azila Dumovec i 24sata: 'Noki ne traži puno, samo dom'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
Psi iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba-Dumovec | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Pružite Noki priliku. Javiti se na e-adresu: udomljavanje@dumovec.hr

Noka je križanka ovčara, stara tek devet mjeseci. U Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu stigla je krajem srpnja, a od tada je svakoga dana pokazala koliko je zapravo posebno i divno štene.

Ona je dobra poput kruha. Nježna, draga i iskrena u svemu što radi. Njezina plahost na prvi pogled samo je privid, znak da je još mlada i da joj treba malo vremena kako bi se osjećala sigurno. No čim shvati da joj ništa ne prijeti, Noka se otvara i otkriva pravo lice. Veselu, razigranu i maznu mladu kujicu koja obožava društvo ljudi.

Psi iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba-Dumovec | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Zamislite koliko joj je teško bilo u ovako ranoj dobi izgubiti sigurnost i toplinu doma. Dok su se njezini vršnjaci možda igrali u dvorištima i bezbrižno istraživali svijet, Noka je završila u skloništu. Unatoč tome, nije izgubila vjeru u ljude. Njezine oči sjaje od nade, a rep veselo maše svaki put kad netko zastane kraj nje.

Noka je pas za poželjeti. Inteligentna je, željna učenja i spremna biti najbolja prijateljica onome tko joj pruži šansu. Lako će se prilagoditi životu i u stanu i u kući, sve dok ima ljude koji će joj pružiti ljubav, šetnje i pažnju koju zaslužuje. Sa svojih devet mjeseci tek je na početku života i pred njom je bezbroj prilika za igru, avanture i učenje, ali sve to može ostvariti samo ako pronađe obitelj.

Ona ne traži puno. Samo dom u kojem će je dočekati s osmijehom, ruke koje će je maziti kad zaspi i srce koje će joj pružiti sigurnost. Zauzvrat će Noka darovati beskrajnu odanost, toplinu i radost kakvu samo mladi pas može pružiti.

Psi iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba-Dumovec | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Nemojte dopustiti da njezino djetinjstvo prođe u skloništu. Svaki dan proveden iza rešetki za jedno mlado štene znači izgubljenu priliku da uči, istražuje i stvara nezaboravne uspomene sa svojom obitelji. Noka zaslužuje da odraste uz svoje ljude, da osjeti kako izgleda pravi obiteljski život i da svaki dan dočeka s radošću, a ne s tugom čekanja.

Možda upravo vi možete biti ti koji će joj promijeniti život. Uz vas, Noka bi prvi put znala da je netko njezin zauvijek. A zauzvrat, dobit ćete prijateljicu koja će vas uvijek dočekivati s veseljem, koja će vas pratiti u šetnjama, dijeliti s vama i lijepe i teške trenutke i koja će vas voljeti iskreno i bezuvjetno.

Psi iz Skloništa za nezbrinute životinje Grada Zagreba-Dumovec | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Zainteresirani za njezino udomljavanje mogu se javiti na e-adresu: udomljavanje@dumovec.hr. Pružite Noki priliku jer možda baš ona čeka da postane dio vaše obitelji.

