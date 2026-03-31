IMA 5 MJESECI

Ovaj mladić željno vas čeka u Dumovcu - Udomite ga što prije

Piše Marijana Matković,
Ovaj petomjesečni mješanac, trenutno nema ime, ali više od svega žudi za domom i vlasnikom koji će ga maziti i paziti. Ako želite usrećiti ovo malo biće, nazovite 01/2008 354 ili kontaktirajte info@dumovec.hr

Admiral

Bok svima! Ja sam petomjesečni križanac ovčara, trenutačno smješten u Dumovcu, ali postavio sam si cilj da što prije pronađem svoju novu obitelj. Zato sam dobar kao kruh, slušam u šetnjama s povodcem i spreman sam se prilagoditi svim pravilima koja vrijede u vašem domu. Vaše je samo da se zaljubite u moju fotografiju i dođete po mene - nije to ni tako teško.

Foto: Azil Dumovec

Ako ga želite, kontaktirajte, sklonište Dumovec na broj 01/2008 354 ili na e-mail info@dumovec.hr.

