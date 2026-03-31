Plesačica: Američki vojnici mi otkrivaju tajne o misijama

Charm Daze, striptizeta iz San Diega s velikim brojem pratitelja na društvenim mrežama, objavila je video u kojem opisuje kako su posljednjih dana u klubove dolazili brojni pripadnici američke vojske vidno potišteni zbog nadolazećeg raspoređivanja. Prema njezinim riječima, riječ je uglavnom o vrlo mladim vojnicima koji su otvoreno govorili da već sljedećeg tjedna odlaze na teren.

- Dolaze, troše sav novac i vidi se da nešto nije u redu. Kažu da se pokušavaju zabaviti, ali su zapravo zabrinuti jer uskoro odlaze - ispričala je.

San Diego je poznat kao jedno od najvećih vojnih središta na zapadnoj obali SAD-a, gdje su smještene važne pomorske i marinske jedinice, uključujući i specijalne snage. U takvim sredinama česta je i prisutnost noćnih klubova koje posjećuju vojnici.

Muškarce je opisala kao zapanjujuće mlade, toliko mlade da ih je nazvala "fetusima".

Daze je rekla da su mnogi vojnici pristojni i tihog glasa, što je za nju iskustvo učinilo samo emotivnijim.

- Mnogi od njih su stvarno ljubazni, i vidjeti te, kao, mlade dečke... kako dolaze i plešu s njima, a onda kažu 'bok', i onda me to zapravo jako razljuti - rekla je.

Video je brzo postao viralan, a reakcije su podijeljene. Dok su neki korisnici društvenih mreža istaknuli ljudsku stranu vojnika koji se suočavaju s odlaskom u rat, drugi su upozorili na moguće kršenje sigurnosnih pravila.

- Obavijest: Nemojte reći svom zabavljaču za odrasle da idete na misiju - objavio je marinski časnik i influencer Kagan Dunlap na X-u.

„Moraš podsjetiti svoje roditelje: Nemoj razgovarati sa svojim brijačem o tome kada ideš na posao. Nemoj razgovarati sa svojim zabavljačem za odrasle o poslanju ili kada odlaziš, ili što radiš ili o datumima, vremenima i lokacijama.“

„Budući da ne znaju bolje, objavit će video o tome na TikToku.“

Sve se događa u trenutku kada su Sjedinjene Američke Države pripremile tisuće vojnika za moguće raspoređivanje u sklopu sukoba s Iranom, dodatno pojačavajući osjetljivost takvih informacija.