Ovisan o fotkama: Dnevno za Instagram 'okine' 200 slika...

Od ispunjavanja jagodičnih kostiju te brade, stavljanja bijelih navlaka na zube, injekcija botoksa u usne i ispod očiju pa do tetoviranja obrva, ovom 22-godišnjaku je sve to ispunilo snove - da bude primijećen na društvenim mrežama.

- Kada stavim fotografiju u prve će dvije minute dobiti oko 100 'lajkova' i ja to obožavam, moj mobitel poludi, jednostavno je fantastično - izjavio je Junaid Ahmed pa dodao kako mu je opsjednutost društvenim mrežama pomogla i inspirirala da se upusti u brojne plastične operacije.

- Prije nekoliko godina nisam ovako izgledao. Bio sam prirodan. Mislim da mi je ova opsesija pomogla da se podignem na višu razinu - istaknuo je.

Iako tvrdi da ga previše ne diraju negativni komentari i dalje želi pozitivne reakcije. Pažljivo planira kada će što objaviti na društvenim mrežama tak da ima što više 'lajkova'. Ukoliko na jednu fotografiju ne dobije barem 500 u nekom određenom vremenu, on ju briše.

Junaid kaže kako ga je za ovakav život potaknulo grozno djetinjstvo i zlostavljanja koja je proživljavao u školi.

- Bilo je to najgore vrijeme u mom životu. Zlostavljali su me. Nije im se sviđalo kako izgledam. Bio sam očito jedan od najzgodnijih u školi, ali i dalje me nisu voljeli. Rekli su mi da me žele zapaliti tako da ne izgledam tako dobro. I dalje razmišljam zašto se to dogodilo meni i što sam napravio krivo. No, neka idu kvragu, izgledam bolje od njih, oni nikada neće ovako izgledati - izjavio je za Oddity Central.