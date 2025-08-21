Obavijesti

Posljednja poruka žene s rakom koja se razvela od supruga i spavala s 200 muškaraca

Nova drama, 'Dying For Sex', temelji se na istinitoj priči o Molly Kochan, ženi kojoj je dijagnosticiran rak u četvrtom stadiju i koja je odlučila ostaviti supruga s kojim je bila u braku 15 godina

Obožavatelji podcasta Molly Kochan prepoznat će priču u najnovijoj Hulu seriji Dying for Sex, u kojoj glavnu ulogu tumači Michelle Williams, dok Jenny Slate glumi njezinu najbolju prijateljicu Nikki Boyer. Serija, koja od 4. travnja stiže na Disney+, prati život Molly Kochan, koja je dobila dijagnozu raka dojke u četvrtom stadiju i odlučila napustiti muža nakon 15 godina braka. Uz podršku najbolje prijateljice Boyer, koja je također izvršna producentica serije, Kochan se upustila u potragu za sobom i svojim najdubljim seksualnim željama. Radnja serije temelji se u potpunosti na istinitoj i emotivno teškoj životnoj priči Kochan.

Već 2015. godine, Kochan je prošla kemoterapiju, dvostruku mastektomiju, zračenje i rekonstrukciju dojke, kada je ponovno dijagnosticiran rak dojke u četvrtom stadiju. Svjesna da je dijagnoza terminalna, Molly je krenula na životno putovanje: napustila je muža i odlučila istražiti svoju seksualnost u preostalim godinama života, što je dokumentirala u podcastu Dying for Sex.

Ideja za podcast nastala je 2018. godine, nakon što su se Molly i Nikki srele na ručku, a serijal je premijerno objavljen 2020. godine, godinu dana nakon Kochanine smrti. Podcast od šest epizoda brzo je postao hit i preuzet je više od pet milijuna puta.

Kako glasi sinopsis podcasta: „Dok odmotavaju slojeve života, otkrivamo da Molly ne nosi samo teret raka dojke – ona se suočava i s traumama iz prošlosti. Kroz putovanje prijateljice istražuju teme koje se tiču svih nas – iscjeljenje, oprost i kako iskoristiti vrijeme koje nam preostaje.“

O braku i seksualnim izazovima prije bolesti, Kochan je rekla: „Prije dijagnoze, pokušavala sam ponovno pokrenuti naš seksualni život... i tada je stigao rak.“

Kochanina memoarska knjiga Screw Cancer: Becoming Whole objavljena je također 2020. godine, godinu dana nakon njezine smrti u 45. godini. Među obožavateljima Kochan našla se i Elizabeth Meriwether, kreatorica serije New Girl, koja je zajedno s Boyer adaptirala priču za televiziju.

