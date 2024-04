Ovo morate čuti! Evo kako bi zvučali Plenković i Milanović kao reperi: 'Rugamo se naciji...'

Ako ste se ikad pitali kako bi izgledao rap 'battle' predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, od danas se više ne morate pitati. Glazbenik Alejandro Buendija, široj javnosti ipak poznatiji kao Saša Antić iz TBF-a, objavio je pjesmu "Sučeljavanje" u kojoj repaju Zoka Pravda i Just Plenk. Pjesme je, kako piše u opisu, duet Buendije i AI-ja.

Glazbu i produkciju potpisuje Antić, dok iza teksta stoji Toni Siriščević.

Zoka Plenkiju u pjesmi poručuje "kad vidin tebe Njonju i Banu u državnom stanu, ko majmun kojem daješ bananu, ko da mi neko stavlja sol na ranu", dok Just Plenk uzvraća "Po cijele dane ništa ne radiš, sve oko sebe samo gadiš, sve nas prcaš dok lagano šmrcaš, ovlasti sitne, ne radiš stvari bitne"...

Refren pak zajedno pjevuše "Rugamo se naciji, u tvrdoj smo kohabitaciji, skupa bili smo u diplomaciji, iz istog jata, dva brata, koja nisu vidjela rata"...

Evo i cijeli tekst:

Zoka

Sjedim doma u mraku na Pantovčaku, smišljam što ću ti reć, jedva čekan sutra novi meč, kad vidin tebe Njonju i Banu u državnom stanu, ko majmun kojem daješ bananu, ko da mi neko stavlja sol na ranu, stalno govoriš da lažem, kenjaš okolo da mažem, briselski ćato, želiš se uvalit u NATO, desnica ti je samo varka, keva ti bila lekarka, kad pričam od tebe san puno jasniji, fizički opasniji, pič**, za tebe san Vitalij Kličko, zapamti što san ti rekao, ne možeš napravit dva sklekao

Plenk

Po cijele dane ništa ne radiš, sve oko sebe samo gadiš, sve nas prcaš dok lagano šmrcaš, ovlasti sitne, ne radiš stvari bitne, izjave ti plešu po rubu , u koroni se nalaziš u sumnjivom klubu, neprimjeren ti je stil pravi si rusofil, ponašaš se kao divljak stalno, a slogan ti je bio normalno, bio si u partiji sad ti je mjesto na psihijatriji, ku ku

Zoka

Često si bahat, voliš rukama mahat, a uopće nemaš muda, nisi htio moju presjednicu suda, sad mi šalješ prijedlog za šefa VSOE, ne zanima me uopće ko je, vodiš državu u dobrom smjeru iz afere u aferu, u tvojoj vladi, moto je kradi, svi ste isti, bolesni karijeristi, plin plaćaš skupo, a daješ ga džabe dok tvoji pare grabe, di su ti srećice, stavljaju li pare u vrećice, kraljica Knina baš je ispala fina, druga je imala noćnu moricu, probudila se s Mercedeson u dvorištu

Plenk

Slušaj me gade, ljubomoran si što sam na čelu vlade, digao san bdp, digao sam sve, nosim široke gaće, svima sam digao plaće, uhvati me za čunu, uveo euro izbacio kunu, imamo pun kur** love na računu, kad prelaziš granicu ne čeka te rengen jer sam nas uveo u Schengen, u uniji sam svima na besu, donio sam iz Europe para punu kesu i pičko, već san 5 minuta u plenku, a tebi s komadom kamena šaljem Hrvoja Zekanovića Zeku, ku ku

RUGAMO SE NACIJI, U TVRDOJ SMO KOHABITACIJI, SKUPA BILI SMO U DIPLOMACIJI, IZ ISTOG JATA, DVA BRATA, KOJA NISU VIDJELA RATA

Zoka

Pa ti si šenuo, to s Europom sam ja pokrenuo, a ti ne znaš izgraditi ni kuću na Baniji, al si bog u kleptomaniji, jedan ortak ti je prljav, drugi zao, nema ko oko tebe ko nije krao, šta pričaš kakvi su tvoji, kad Filipović dva sata na semaforu stoji ko bedak i još kaže da će izmislit cjepivo za rak, na ministrima ti portali skupljaju klikove, a ti braniš te likove, polupani lončići ostali žetončići, a narodu se servira nutela preko tvog jutela, svi su vidjeli kako si me ponizio, dao sam ti ruku, a ti si se maknuo, da me ne bi slučajno taknuo

Plenk

U koroni si svima davao ruku umjesto besu, pričao si da se radi o karijesu, pričao si loše o meni mom ocu, Grlić-Radmanu i Pupovcu i Rome si vriđa, tebi se prika niko ne sviđa, bit će tvrda kohabitacija ko stina stini dok mi ne kažeš izvini

P.S . Htio sam ti ruku dat al sam znao da će Capak sr**

Zoka

Vidi brate dva smo ega, dva smo brda, svaki je vođa svoga krda, ostavi se vojske i politike vanjske, zaboravimo svađe lanjske, daj mi kost, odje**t ću SDP i Most, daj mi dvije kosti i reć ću ti oprosti, spremimo u futrole oba mača i postanimo opet braća

Plenk

Dobro brate Bane više nema on nije tema, a i Radman polako konce gubi dok Švabice okolo ljubi, dosta para je dobio, sve san mu svinje u Slavoniji pobio, evo ti ruka, ipak oba navijamo za Hajduka, al ponašaš se ko Trump, vodiš državu u ruski kamp

Refren

RUGAMO SE NACIJI, U TVRDOJ SMO KOHABITACIJI, SKUPA BILI SMO U DIPLOMACIJI, IZ ISTOG JATA, DVA BRATA, KOJA NISU VIDJELA RATA