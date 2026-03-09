VIDEO Tetovirala usne pa joj ekstremno otekle: 'Horor, izgledam kao lik iz crtića!'

Američka tiktokerica kaže da je nakon tetoviranja usana izgledala kao lik iz crtića "Čudovišta iz ormara". Emily N. iz SAD-a odlučila je svojim usnama dati malo boje popularnim tretmanom "lip blushing", no stvari su vrlo brzo krenule po zlu. Prema riječima ove TikTokerice, koja je u međuvremenu postala viralna, njezine prirodne usne bile su "blijede", a kako bi to popravila, odlučila se za tretman nijansiranja.

"Lip blushing" je u suštini trajni ruž za usne u savršenoj nijansi dizajniranoj za vas, koji stvara puno rumenilo boje na usnama. Osim što služi kao idealan ruž bez potrebe za stalnim ponovnim nanošenjem, "lip blushing" također dodaje definiciju i stvara iluziju većeg volumena. Riječ je o vrsti tetovaže koja dodaje boju i pigment, a ovaj viralni trend može se koristiti i za ispravljanje bilo kakve asimetrije ili pigmentacije na usnama.

S više od sto milijuna objava na TikToku, zasigurno je postao jedan od najvećih trendova u svijetu ljepote, no Emilyno iskustvo otkrilo je zašto biste trebali dvaput razmisliti prije nego što se priključite. Kreatorica sadržaja (@em.neum) odlučila je isprobati trend, no čini se da je dobila više nego što je očekivala.

Podijelivši nevjerojatne fotografije prije i poslije, otkrila je kako su joj usne natekle nekoliko puta više od svoje normalne veličine. Toliko da je i sama usporedila dramatičnu transformaciju s likom iz Čudovišta iz ormara, Jeffom Fungusom. Iako je Emily rekla da joj se svidio konačni rezultat, čak je i ona bila zapanjena oteklinom, za koju je nagađala da je mogla biti posljedica "nepravilne tehnike", kako je rekla u drugom videu.

​- Želim reći da nemam nikakvo medicinsko stanje, nemam nisko željezo ili nešto slično, jednostavno prirodno imam vrlo blijede usne - nastavila je.

Unatoč zastrašujućoj oteklini, estetičarka je otkrila da je otišla na posao jer, kako kaže, "život ne staje, i dalje moramo ići na posao". Video objavljen ranije ove godine postao je viralan i prikupio gotovo astronomskih sedamnaest milijuna pregleda.

Ljudi u komentarima u šoku

Tisuće ljudi pohrlile su u komentare kako bi podijelile svoja razmišljanja.

"Tako si hrabra što si išla raditi", poručila joj je jedna korisnica.

"Kao tehničarka za 'lip blushing' i medicinska sestra, mogu reći da je ta oteklina luda. Nikada mi niti jedna klijentica nije tako natekla", dodala je druga.

"Sestro, ruž za usne i nije tako loš", savjetovala je treća neinvazivnu alternativu.

"Sljedeći put kad budeš imala neku ideju, prvo se javi nama", našalio se četvrti.

Nakon što obavite "lip blushing", postupak koji traje od četrdeset minuta do sat vremena, potpuni proces oporavka može potrajati i do mjesec dana, objasnili su stručnjaci, a prenosi The Sun.

