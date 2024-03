Ovog psa prodaju za 110.000 eura, a uzgajivači i stručnjaci u šoku: To je bolesno stvorenje!

Kolumbijac Julian Montoya tvrdi da njegov pas Rope Daddy vrijedi 111.000 eura, hvali se njegovom patuljastom krem-dlakom, svijetlim očima i golemim komadima kože koji se presavijaju preko nosnica. Na žalost, kazuju nam uzgajivači iz Hrvatskog kinološkog saveza, i u nas je mnogo onih koji nasjedaju na ovakve prevare, žele imati psa koji izgleda drugačije i za kojeg njegovi vlasnici tvrde da ime "egzotične" ili "jedinstvene boje":

- Ovog psa nazivaju francuskim buldogom, no to nema veze s tom pasminom. Možda mu je netko od predaka i bio francuski buldog, ali taj pas posve sigurno ne može dobiti rodovnik niti biti izlagan na legalnim izložbama pasa. Ono što više brine, je činjenica da takvi križanci, nerijetko stvoreni da izgledaju začudno i egzotično, zapravo nose ozbiljne genetske poremećaje, a kod ovog psića je očito da loše diše i da mu zdravlje nije dobro- kaže nam jedan od uzgjajivača registriranih u Hrvatskom kinološkom savezu.

Kakvi su ljudi onda spremni za to siroto biće dati 111.000 eura?

- Na žalost ima ih, mnogo je i u Hrvatskoj onih koji su za pse bez rodovnika spremni izdvojiti tisuće i tisuće eura i nasjesti na prevare potpunih blefera. Danas su takvi psići, koji se još nazivaju i hibridnim pasminama, čak i statusni simbol u nekim kriminalnim grupacijama SAD-a, Meksika, Kolumbije. Najvjerojatnije ne žive dulje od pet-šest godina, pate se zbog deformiranih udova i niza drugih malformacija, no njihove vlasnike to i ne zanima previše.

Uzgoj ovakvih pasa najviše šteti odgovornim uzgajivačima koji za svoje pse rade ozbiljne genetske testove, izlažu ih, testiraju im zdravlje:

- Na žalost, naši će veterinari u svojim ambulantama i ovakvog psa upisati kao francuskog buldoga, što je posve izvan pameti, jer on to nije! Kad se ispostavi da taj pas ima bezbroj zdravstvenih problema, sve će te bolesti ući u statistiku koja služi kao argument za zabranu uzgoja brahicefaličnih pasmina, to su sve one pasmne tupaste njuške. Uskoro ćemo i u Hrvatskoj dobiti testove pomoću kojih možemo lako dokazati da su naši psi zdravi i da dobro dišu, ali to će provoditi samo doista čistokrvni psi s rodovnicama HKS-a. Ovakvi psi sigurno neće ići na taj test, a svejedno će ih u evidencijama nazivati francuskih buldozima, mopsevima ili imenima nekih drugih stvarnih pasmina. To je žalosno, to bi se trebalo promijeniti, a uzgoj i trgovinu ovakvim psima apsolutno zabraniti. No, dok se u našem Ministarstvu poljoprivrede pod istim uvjetima mogu registrirati uzgajivači pasa s rodovnicama HKS-a i oni bez, promjena neće biti- upozoravaju uzgajivači.