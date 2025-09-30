Par posjetio kino za 18+ filmove u kojima je dozvoljen seks: 'Kad uđete u uski hodnik slijedi ovo'

Jedan par odlučio je istražiti kakvo je iskustvo posjetiti posljednje aktivno kino za odrasle u Ujedinjenom Kraljevstvu, a svoje su doživljaje podijelili za Daily Star. Tijekom projekcije filma, prepustili su se strastima, ne sluteći da će postati glavna atrakcija za ostale posjetitelje.

Vjeruje se da je Empire Cinema Club u Huddersfieldu, Zapadni Yorkshire, posljednje kino u zemlji koje prikazuje isključivo sadržaj s X-ocjenom. Smješten u neuglednoj zgradi, kompleks nudi mračne prostorije koje posjetiteljima omogućuju da se opuste i prepuste strastima.

Dok su brojna slična kina zatvorena posljednjih godina zbog pada posjećenosti i problema sa zakonom, Empire je opstao. No, jedan je par odlučio osobno provjeriti o čemu se radi i zašto ovo mjesto i dalje privlači znatiželjnike.

Zanimljivo je da je kino otvoreno još 1915. godine kao Empire Picture House i prvotno je funkcioniralo kao obično kino za sve uzraste. Međutim, s dolaskom seksualne revolucije 1970-ih, uprava je promijenila smjer i posvetila se isključivo filmovima za odrasle.

U to vrijeme, kina posvećena pornografskom sadržaju bila su uobičajena pojava diljem zemlje, no s vremenom su nestala ili se vratila standardnom programu. Ono što je ovakvim mjestima davalo dodatnu privlačnost jest činjenica da je do 2000. godine prodaja i distribucija "hardcore" pornografije bila ilegalna. Ipak, kina su koristila pravne rupe, brendirajući se kao "klubovi za članove" kako bi zaobišla stroge zakone.

Želeći vidjeti kako izgleda posljednje porno kino, par ga je odlučio posjetiti. Odmah ih je iznenadilo koliko je ulaz diskretan. Nakon što su platili 10 funti za članarinu, muškarac je morao platiti ulaznicu od 8 funti, dok je žena ušla besplatno.

Unutrašnjost ih je dočekala s uskim hodnicima, prigušenim svjetlima i posudama punim kondoma. No, unatoč pomalo zapuštenom dojmu, par je primijetio da je prostor bio iznimno čist, s mirisom "industrijskih sredstava za čišćenje".

Konačno su stigli do dvorane za projekcije, opremljene sjedalima i šipkom za striptiz, no u njoj je vladala "sablasna tišina". Nakon što su se smjestili, par se počeo prepuštati intimnostima.

Uskoro su čuli da je netko ušao. "Dok smo se izmjenjivali u pružanju zadovoljstva, vrata su počela škripati, upozoravajući nas na prisutnost drugih", objasnila je žena. "Okrenula sam glavu kako bih bolje vidjela tko nas promatra i, nimalo iznenađujuće, shvatila da su to sve stariji muškarci."

Kako su se strasti zahuktavale, neki od muškaraca počeli su se približavati, zbog čega ih je njezin dečko upozorio: "Molim vas, samo gledajte." Ispostavilo se da su bili jedini par u kinu. Odlučili su potražiti privatnu sobu za više intimnosti, no ubrzo su otkrili da su se muškarci okupili oko sobe kako bi promatrali njihov nestašni čin.

Unatoč otvorenosti ovakvih mjesta, žena je napomenula da je britanski Zakon o seksualnim prijestupima iz 2003. i dalje na snazi, što tehnički znači da se seksualni čin ne smije izvoditi na javnom mjestu. Osvrćući se na svoje iskustvo, par ga je opisao kao "intenzivno, ali u konačnici zabavno".