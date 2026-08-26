Pit bullici ukrali roza invalidska kolica od 685 eura: 'Sramota, stara je i ne može se kretati...'

Jedna neprofitna organizacija za spašavanje životinja s Floride zatražila je pomoć javnosti nakon što su specijalizirana ružičasta invalidska kolica, koja pripadaju Baby, starijoj pit bullici s invaliditetom, ukradena s trijema organizacije. No, zahvaljujući nevjerojatnom odazivu zajednice i drugih organizacija, Baby će uskoro ponovno moći samostalno hodati.

Organizacija "The Pittie Party of Central Florida" objavila je na Facebooku u subotu, 22. kolovoza, da je netko jednostavno prišao i odnio invalidska kolica, ostavivši Baby bez mogućnosti kretanja.

"Zašto?? Kakva osoba krade invalidska kolica starijem psu s invaliditetom?", napisali su iz organizacije u emotivnoj objavi. "Baby je jedna od štićenica u našem hospiciju. Ne može hodati bez svojih kolica. Netko je prišao kolicima koja su bila na našem trijemu i ukrao ih. Sada nema ništa."

Foto: The Pittie Party of Central Florida

Invalidska kolica od presudne su važnosti za Baby zbog njezina zdravstvenog stanja. Kako navode iz organizacije, radi se o specijaliziranoj opremi čija cijena, uključujući dostavu, iznosi oko 800 američkih dolara (685 eura). Bez kolica, Baby je imala velikih poteškoća i s obavljanjem nužde, što je dodatno otežavalo brigu o njoj.

"Ona treba baš ovu specifičnu vrstu kolica za svoje stanje. Srce nam je slomljeno što bi netko učinio ovako nešto. Toliko je uznemirujuće", dodali su.

Brza reakcija policije i građana

Na apel je brzo reagirala i policijska uprava St. Clouda, koja je zamolila javnost za pomoć u pronalasku Babyinih kolica. "Molimo vas, pomozite nam da Baby iz The Pittie Party of Central Florida ponovno dobije svoja specijalizirana invalidska kolica", objavila je policija na Facebooku, pozivajući sve s informacijama da im se jave.

Istovremeno, organizacija je pokrenula kampanju prikupljanja sredstava kako bi zamijenili ukradena kolica i pokrili Babyine kontinuirane medicinske potrebe, uključujući lijekove i ostale potrepštine. Odaziv je bio iznad svih očekivanja. Mnogi članovi zajednice ponudili su pomoć u plaćanju zamjenskih kolica, a donacije su počele pristizati.

Situacija je dobila sretan epilog već u utorak, 25. kolovoza, kada je organizacija objavila da su nova invalidska kolica već na putu prema Baby. Za to je zaslužna neprofitna organizacija Ruck9, koja je, čuvši za slučaj, odmah naručila i poslala nova, identična ružičasta kolica.

Foto: The Pittie Party of Central Florida

"Obaviješteni smo da je divna organizacija Ruck9 već naručila i poslala nova ružičasta invalidska kolica za Baby", napisali su iz The Pittie Party of Central Florida, a [o cijelom je slučaju izvijestio i People.com.

Iz organizacije su izrazili duboku zahvalnost na nevjerojatnom odazivu te ponudili povrat donacija svima koji su novac uplatili isključivo za kupnju kolica. Preostala sredstva iskoristit će za Babyinu daljnju skrb te za druge pse u hospiciju o kojima brinu, naglašavajući kako su im troškovi u posljednje vrijeme znatno porasli.

Slučaj Baby ističe rastući trend podrške zajednice životinjama s invaliditetom. Organizacija Ruck9, koja je donirala nova kolica, savršen je primjer toga. Osnovao ju je umirovljeni policijski zamjenik iz okruga Sarasota na Floridi s misijom prikupljanja sredstava za kupnju invalidskih kolica za pse, mačke i druge životinje s posebnim potrebama. Samo prošle godine, Ruck9 je pomogao 64 psa, tri mačke i jednoj kozi.

Prilagođena invalidska kolica za pse predstavljaju značajan trošak, a cijene se kreću od nekoliko stotina do više od 1.600 američkih dolara, ovisno o veličini psa i specifičnim potrebama. Ovi uređaji ključni su za mobilnost i kvalitetu života pasa s invaliditetom, omogućujući im kretanje i sudjelovanje u svakodnevnim aktivnostima.

*uz korištenje AI-ja