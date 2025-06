Plave oči, svijetla koža i ukrasi od školjki: Istraživači otkrili izgled žene stare 10.500 godina

Ostaci žene iz mezolitika otkriveni su 1988. godine u špilji Margaux u blizini Dinanta. Pripadala je istoj zapadnoeuropskoj populaciji lovaca-sakupljača kao i poznati Cheddar čovjek iz Velike Britanije. Zahvaljujući kombinaciji anatomskih, genetskih i arheoloških podataka, bilo je moguće rekonstruirati ne samo njezino lice, već i uvjete života.

Objavili su to znanstvenici Sveučilišta u Gentu, koji su rekonstruirali lice i život pretpovijesne Belgijanke. Utvrđeno je kako je živjela u dolini Meuse prije otprilike 10.500 godina.

Istraživači iz projekta ROAM (Regionalni pregled drevnih migracija), interdisciplinarnog projekta u kojem sudjeluju arheolozi, bioantropolozi, genetičari i umjetnici, surađivali su na rekonstrukciji s nizozemskim umjetnicima Kennisom i Kennisom.

Foto: Vakgroep Archeologie/illustratie Ulco Glimmerveen

Analize DNK pokazale su da je žena iz Margauxa imala plave oči, baš kao i čovjek iz Cheddara. Ipak, imala je nešto svjetliju kožu od većine drugih mezolitskih ljudi analiziranih u zapadnoj Europi do danas. To je suptilan, ali važan detalj, rekla je dr. Maïté Rivollat, glavna genetičarka projekta.

- Do sada je fenotipska raznolikost među europskim lovcima-sakupljačima bila poznata samo iz malog broja fosila i smatralo se da je prilično homogena - rekla je Rivollat.

Umjetnički tim također se oslanjao na arheološke podatke: školjke, pigmente, ostatke logora i alata. To je oživjelo ne samo njezino lice, već i njezin svijet. Od tehnika lova do prijevoza, od flore do faune, sve je pažljivo rekonstruirano u suradnji s umjetnikom Ulcom Glimmerveenom.

Kako bi proširili svijest o važnosti istraživanja povijesti, znanstvenici su zatražili publiku na internetu da im pomogne dati joj ime. Postavili su rok do rujna 2025. kad izložba o ovom otkriću kreće u turneju diljem Belgije.