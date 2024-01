Plinovito putovanje: Let u SAD-u kasnio, putnika izbacili s aviona jer nije htio prestati s prdcima!

Sredinom siječnja američki avioprijevoznik American Airlines morao je odgoditi svoj let između Phoenixa i Austina zbog putnika koji nije htio prestati ispuštati plinove, piše NY Post.

Jedan muškarac koji tvrdi da je bio na letu svoje iskustvo o plinovitom putovanju podijelio je na društvenom forumu Reddit.

- Primijetio sam ga čim je ušao u avion, dok se većina putnika nije ni ukrcala. Bio je nezadovoljan oko nečega, možda i mamuran, možda je imao loš dan... Čim je sjeo na mjesto nešto je opsovao - započeo je svoju priču korisnik pod nadimkom Iamgalatx.

Odmah je nastavio:

- Kad se većina putnika ukrcala, on je poviknuo "Mislite da je ovo bilo nepristojno? A što s malo mirisa" te je ispustio glasan prdac. Odmah nakon toga je opet uzviknuo "Hej, svi bismo trebali jesti najsmrdljiviju hranu stalno" - piše korisnik Reddita.

Dodaje kako se ubrzo nakon toga osoblje aviona uključilo u 'raspravu'.

- Jedna članica zrakoplovnog osoblja došla je do njega i kazala mu kako je bilo dosta. Pripremali smo se na polijetanje, ali onda nam je rečeno da se vraćamo. Njemu su rekli da ne može ostati na avionu, prvo je kazao da ne shvaća zašto, a onda je je samo uzeo svoju torbu i otišao. Većina ljudi već je bila nervozna oko toga što će napraviti iduće. Na kraju je let odgođen na možda pola sata, pa mislim da je avioprijevoznik brzo to uspio riješiti - napisao je korisnik Reddita.

American Airlines nije se oglasio o navodnom plinovitom letu.