REMEĆENJE REDA I MIRA

Policija na Floridi zabranila twerkanje: 'Bit ćete uhićeni!'

Piše 24sata,
Ova oštra reakcija, koja podsjeća na zabranu plesa iz filma 'Footloose', uslijedila je nakon niza nasilnih incidenata u Daytona Beachu

Admiral

Pretjerano twerkanje više nije dopušteno na jednoj od legendarnih plaža za zabave na Floridi, gdje se policija tijekom vikenda pojavila s paintball puškama i suzavcem kako bi prekinula divlje zabave studenata na proljetnim praznicima. Policajci su tijekom vikenda 21. i 22. ožujka prekinuli velike i bučne skupine mladih na plaži Panama City. U jednom trenutku, službenik Floridske komisije za ribu i divlje životinje (FWC) povikao je na skupinu djevojaka koje su plesale, prenosi NY Post. 

​- Nema twerkanja! Bit ćete uhićeni zbog remećenja javnog reda i mira! 

Ova oštra reakcija, koja podsjeća na zabranu plesa iz filma "Footloose", uslijedila je nakon niza nasilnih incidenata u Daytona Beachu, gdje su zabilježene četiri pucnjave i panični stampedo na jednoj zabavi. Panama City Beach, dugogodišnja meka za studentske zabave, već godinama pokušava popraviti svoju reputaciju narušenu pucnjavama, nekontroliranim tulumima i seksualnim napadima. Vlasti su stoga uvele drastične mjere kako bi spriječile kaos.

​- Ne možete piti na plaži u PCB-u. Ne smijete imati ni prijenosne hladnjake. A na snazi je i policijski sat od 20 sati - rekao je za New York Post Emory Gill, 21-godišnjak koji prodaje Jell-O shotove na plaži u obližnjem gradu Destinu, koji je postao nova party zona nakon što je PCB postao prestrog.

Policija je u velikom broju bila prisutna i u idiličnoj enklavi Seaside, poznatoj kao lokacija snimanja filma "Trumanov show" s Jimom Carreyem, kako bi osigurala da se tinejdžeri pristojno ponašaju. Influenceri na TikToku i Instagramu pretvorili su ovo slikovito mjesto u popularnu destinaciju za tinejdžere i studente, što je lokalne vlasti natjeralo na uvođenje policijskog sata za maloljetnike i pokretanje marketinške kampanje kojom pozivaju roditelje da paze na svoju djecu.

​- Prije pet godina, proljetni praznici bili su apsolutno ludi. Zato smo uveli policijski sat i kampanju s hashtagom #ComeGetYourKids kako bismo potaknuli roditelje da paze na svoju maloljetnu djecu bez pratnje - izjavio je Kevin Boyle, generalni direktor Korporacije za razvoj zajednice Seaside.

"Takeoveri" organizirani preko društvenih mreža

Tommy Ford, šerif okruga Bay u kojem se nalazi Panama City Beach, kaže da su problemi dvostruki. Prvo, posljednjih godina srednje škole iz obližnje Atlante počele su koordinirati svoje rasporede proljetnih praznika, što znači da se u grad slijevaju gomile tinejdžera. Drugi problem je pojava takozvanih "takeovera" - neformalnih, iznenadnih okupljanja organiziranih putem društvenih mreža.

​- Kada se tisuće ljudi pojave na jednom mjestu, neki od njih imaju oružje. Tu su i članovi bandi. A onda imate dinamiku mase u kojoj netko izvuče pištolj, što izazove stampedo - rekao je Ford.

Što se tiče samog twerkanja, Ford pojašnjava da ono "samo po sebi nije protuzakonito, osim ako ne postane lascivno ili ako postoji pritužba na buku". Ipak, koristi se kao povod za optužbe za remećenje reda kada pridonosi nekontroliranom ponašanju mase.

U Daytona Beachu lokalni je šerif obećao oštro postupati prema izazivačima nereda, pa čak i tužiti organizatore opasnog "takeovera" na plaži od prošlog tjedna. Ford je zabrinut da će stroge mjere potjerati mlade u njegov grad, ali poručuje da će, ako dođu, biti spremni.

​- Čekat ćemo ih - zaključio je.

