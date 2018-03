Porodila se u moru i izašla van kao da se ništa nije dogodilo...

Trudnica se kupala na obali egipatskog grada Dahaba kada su trudovi počeli. Suprug i jedan stariji muškarac otplivali su do nje i pomogli joj roditi te su odveli novorođenče na obalu. Ubrzo za njima dolazi i 'novopečena' majka, koja je izgledala smireno i svježe kao da nije rodila prije nekoliko minuta.

Svaka majka bi priželjkivala rođenje bez muke, a egipatski mediji izjavljuju kako je porod u moru postao čest u tome području.

Obitelj je izgledala smireno i čini se da su znali što rade.

Iako se prvotno tvrdilo kako je stariji muškarac otac majke koja nje rodila, na društvenim mrežama neki komentiraju kako je porod planiran i kako je stariji čovjek zapravo liječnik, specijaliziran upravo za ovakve porode.

Također, brojni komentari usmjereni su hvaljenju poroda u moru, objašnjavajući koliko je lijepo roditi u moru i koliko je takav način lakši od uobičajenog.

