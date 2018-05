Prelazite cestu na crveno? U Kini stupići nadziru takve ljude

Novi način sprečavanja pješaka da prelaze cestu dok im je crveno svjetlo, dolazi iz Kine.

Naime, vlasti su ispred zebre postavile žute stupiće koji mogu prepoznavati lica, a koja detektiraju prelazi li netko preko crvenog ili ne. Ukoliko se pješak odluči na kršenje zakona, stupić ga poprska vodom.

