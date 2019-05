Preminula je Grumpy, legenda i 'najmrzovoljnija' mačka svijeta

- Srca su nam nezamislivo slomljena dok vam javljamo da smo izgubili našu voljenu Grumpy, objavila je obitelj najpoznatije mačke svijeta na Twitteru.

Grumpy je navršila tek sedam godina, a preminula je usred komplikacija s infekcijom mokraćnog puta. Njen status svjetske zvijezde započeo je još 2012. godine kada se društvenim mrežama proširila fotografija njenog namrštenog lica. To je nužno vodilo do milijuna memeova čija je protagonistica ostala sve do danas.

Grumpy je nakon toga 'glumila' i u vlastitom božićnom filmu, njena je figura izložena u muzeju Madame Tussauds, a na Instagramu ju je pratilo više od dva milijuna ljudi.

Zanimljivo, 'mrzovoljno' lice Grumpy bilo je prouzročeno 'mačjom patuljastošću' s kojom je rođena.

Vijest o smrti Grumpy rastužilo je milijune ljudi diljem, no ona će nastaviti živjeti u njihovim srcima i u - memovima.