Premjestite ga u šumu: Špiru  s Marjana, Splićani ne daju...

Marjanskom vepru Splićani su dali ime Špiro, dobio je svoju Facebook stranicu, ali on neće postati splitska turistička atrakcija. Potjerat će ga u more.

- Nakon što Grad Split dobije rješenje o programu mjera zaštite u Park-šumi Marjan, znat će se kako postupati sa svim divljim životinjama na Marjanu, pa tako i s divljim svinjama. Najvjerojatnije će se organizirati istjerivanje, a kako nije primjereno da se divlju svinju tjera u grad, ona će biti potjerana u more. Tako će otplivati do nekog od njegovih prirodnih staništa, vjerojatno do nekog od otoka, poput Šolte ili Čiova, a s nekog od tih staništa su najvjerojatnije i došli - rekao nam je Mladen Balić iz Hrvatskog saveza lovaca te dodao da se Špiri i drugim veprovima na koje se eventualno naiđe na Marjanu najvjerojatnije ništa loše neće dogoditi.

- Istjerivanje je najhumaniji postupak i oni će bez problema naći svoje stanište.

Foto: Ilustracija